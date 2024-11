Sharon Stone: "arrivederci a Torino"

Reduce dal successo del Torino Film Festival, Sharon Stone ha inviato un biglietto al sindaco Stefano Lo Russo confermando la volontà di tornare in città. "Avremmo dovuto incontrarci quando era qui per il Festival ma per impegni istituzionali legati all'assemblea Anci non è stato possibile - racconta il sindaco - e mi fa molto piacere aver ricevuto questo biglietto in cui scrive che ci rivedremo la prossima volta che sarà a Torino". "Sono molto contento che Torino sia piaciuta a Sharon Stone - aggiunge Lo Russo - e che abbia detto che tornerà e sarò felice di poterla incontrare". Parlando del Tff, il sindaco sottolinea: "si sta per chiudere un'edizione di grande successo, che ha visto associata ad una grande qualità dei film, una straordinaria e inedita presenza di star del cinema che hanno reso, non solo il festival, ma anche la città, apprezzata nel mondo. Tutti hanno ribadito la positiva sorpresa nello scoprire una città che magari non conoscevano e ne siamo contenti. Il merito - conclude il sindaco di Torino - va molto di chi ha gestito il festival in modo brillante, Giulio Base e il suo staff, e sono convinto che anche attraverso eventi come questo e alla risonanza che possono avere attraverso le star del cinema, si possa lavorare per rendere Torino sempre più internazionale e conosciuta nel mondo".