Tunnel Frejus, chiusura per collaudi solo se riapre Monte Bianco

La chiusura totale del traforo autostradale del Frejus, tra Italia e Francia, ipotizzata tra il 13 e il 16 dicembre "è subordinata alla preventiva riapertura del Traforo del Monte Bianco, tuttora prevista per il 16 dicembre". Lo precisa, in una nota, Sitaf, la società concessionaria dell'autostrada. La chiusura è programmata per consentire lo svolgimento dei collaudi tecnologici previsti per la messa in esercizio della seconda canna del traforo. "Un aggiornamento - aggiunge Sitaf - Sarà fornito a seguito della comunicazione ufficiale sulla data effettiva di riapertura del Traforo del Monte Bianco".