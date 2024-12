No cittadinanza onoraria a Segre, Renzi: miseria umana

"A Pinerolo, in provincia di Torino, è stata negata la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza dei consiglieri. Mi domando cosa possa spingere a fare un gesto così assurdo. Provo profondo imbarazzo per la miseria umana di chi - per ragioni ideologiche - rifiuta di riconoscere la grandezza e l'umanità di Liliana Segre. A Liliana non cambia niente: la sua forza va ben oltre queste maldestre miserie locali. Ma a noi sì. Un Paese che non riconosce i propri eroi quando sono in vita è un Paese più povero. Più piccolo. Più triste". Così su X il leader di Iv Matteo Renzi.