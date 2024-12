SACRO & PROFANO

La Chiesa non vede l'ora (di religione)

Va sostituita con l'insegnamento obbligatorio del fenomeno religioso in chiave plurale: è quanto prospetta il vescovo di Pinerolo Olivero. Tanto vale abolirla del tutto. Il card. Miglio al lavoro per la diocesi di Ivrea. Peccati "condonati" come pratiche edilizie

Quello che resta dell’ora di religione, volge ormai al tramonto. Ce lo ha comunicato giubilante, sulla Rivista del Clero italiano, il più brillante e presenzialista dei vescovi piemontesi, nella sua qualità di presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo: «Non più un’ora di religione cattolica facoltativa, quanto piuttosto un insegnamento obbligatorio del fenomeno religioso in chiave plurale per abituare lo studente a diventare un cittadino capace a meglio comprendere la società in cui si trova». Di conseguenza, la Chiesa deve cessare di essere Maestra e ritirarsi anche laddove il diritto lo consente. In effetti, occorre onestamente ammettere che, come oggi si è ridotta l’ora di religione, essa non può essere altro che una fonte di equivoci perché spesso fa più male che bene in quanto si è trasformata, per effetto della definizione concordataria del 1984, in modo innaturale, da lezione sulla religione cattolica e i suoi insegnamenti a momento di formazione al confronto critico e aiuto al dialogo, in modo tale che quell’ora, a parte l’impegno di alcuni docenti, non ha più nulla di cattolico. Meglio abolirla.

La proposta di abbandonare definitivamente l’ora di religione, che monsignor Olivero giustifica con le sempre più scarse adesioni e alla società diventata multireligiosa, assume però un altro significato che riguarda, prima dello Stato, la stessa Chiesa perché si ammette che essa non vuole più educare e insegnare in pubblico la verità con l’idea che quando lo fa essa fa del male e quindi, non insegnando più la verità della fede, fa fare alla società un passo avanti. L’insegnamento della Chiesa è perciò, in quanto tale, diseducativo. Siamo agli antipodi della convinzione che la fede possa generare cultura e quindi possa avere un posto nell’universo del sapere come Benedetto XVI aveva indicato nel discorso di Ratisbona che non solo non fu capito ma, all’interno della Chiesa, osteggiato e silenziato. La fine dell’ora di religione metterà fine a un equivoco e avrà la conseguenza di incentivare i genitori cattolici a ritirare i propri figli a favore di vere scuole cattoliche libere. Scelta che ovviamente i vescovi stigmatizzeranno.

***

Ieri il Santo Padre ha finalmente nominato il nuovo vescovo di Iglesias nella persona del cagliaritano don Mario Farci, preside della Facoltà teologica della Sardegna. Di conseguenza, il cardinale Arrigo Miglio, sollevato dall’incombenza apostolica della diocesi, avrà più tempo da dedicare al suo Canavese e alla provvista del nuovo vescovo di Ivrea, magari assumendone lui stesso per qualche anno, la temporanea amministrazione.

***

Come ogni anno i vescovi piemontesi, titolari ed emeriti – assenti il cardinale Roberto Repole e monsignor Franco Giulio Brambilla – hanno partecipato a Spotorno agli esercizi spirituali, predicati da padre Cesare Falletti, fondatore del monastero cistercense Dominus Tecum a Pra ’Mill di Bagnolo Piemonte di cui è stato a lungo priore. La settimana in cui si sono svolti è stata quella degli ultimi giorni dell’anno liturgico che la tradizione della Chiesa dedica alle «cose ultime» (i Novissimi) a cui l’uomo andrà incontro, Memorare Novissima tua: morte, giudizio particolare, paradiso e inferno. Verità di fede che formano l’escatologia e che sono praticamente scomparse dalla catechesi e dalla pastorale. L’anno scorso, proprio di questi giorni, don Lucio Casto, docente alla facoltà teologica, si chiedeva, dalle colonne del settimanale diocesano, che fine avesse fatto un altro dogma cattolico di cui nessuna parla e cioè il purgatorio, per cui oggi le Messe non vengono più offerte in suffragio dei defunti, ma solo per il loro ricordo in quanto «tutti si salvano». Nessuno, ovviamente si prese la briga di rispondere alle sue argomentate e garbate riflessioni.

Ci ha pensato in questi giorni l’arcivescovo di Ferrara, monsignor Gian Carlo Perego, secondo il quale i Novissimi sono anticaglie del passato così che anche il peccatore più incallito e impenitente può sempre «recuperare». Andando ben oltre l’ipotesi di un inferno vuoto del teologo Hans Urs von Balthasar, egli ha infatti negato il giudizio, l’eternità delle pene e teorizzato il condono anche per chi muore senza pentirsi: «Io non posso immaginarmi che un mio fratello possa essere in una condizione infernale, per usare un’immagine. Posso al massimo pensare che inferno, purgatorio e paradiso, così come li abbiamo pensati nella storia, siano la distanza che ognuno di noi ha di fronte a Dio nel momento della sua morte, la distanza personale, che però viene recuperata, come nel figliol prodigo, dalla misericordia di Dio». Secondo Perego non ci sono pene eterne per il peccatore impenitente e che rifiuti la salvezza, ma solo una «distanza da recuperare» per cui si avrà una specie di condono, come quello edilizio e fiscale. Insomma, niente di definitivo. Anche Hitler o Stalin devono sapere che, secondo Sua Eccellenza, «la giustizia di Dio è misericordia».

Continuare a pensare, come faceva Dante, che la misericordia non esclude il giudizio, sarebbe semplicemente «vergognoso». Ciò che conta è solo «l’oggi» e non la Sacra Scrittura o la dottrina perenne della Chiesa dove, in tutti i suoi documenti, non ultimo il Catechismo della Chiesa Cattolica, si affermano l’esistenza dell’inferno e della sua eternità (§ 1035). Forse i nostri vescovi, invece di sproloquiare di inferni vuoti e «distanze recuperabili» o condoni dovrebbero concentrarsi di più sulle parole del Signore: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno» (Lc 13,13).

***

Traditores custodes

Chi ha sempre pensato che si andasse in chiesa per pregare e adorare Dio presente nel Tabernacolo e non una qualsiasi divinità, dovrà d’ora in poi ricredersi e magari fare mea culpa. Nei giorni scorsi il vescovo di Berlino, Heiner Koch, ha inaugurato con una funzione solenne – si fa per dire – i lavori di completamento della cattedrale di Sant’Edvige, edificata da Federico il Grande nel 1773 per i fedeli cattolici, la cui struttura barocca è stata interamente stravolta per fare spazio allo scempio, che adesso si chiama «adeguamento liturgico» e che è emblematico del sincretismo imperante della neo-Chiesa in uscita. In essa troneggia, sotto la grande cupola, il nuovo «altare» a mo’ di tazza, una semisfera che ben sintetizza la nuova ecclesiologia per cui non è più Dio al centro, ma l’assemblea, cioè l’uomo. All’omelia, il vescovo Koch ha detto: «Qui non opera alcun dio oscuro. Qui regna lo spirito di accoglienza. La chiesa sia luogo di apertura per i credenti, anche di altre religioni, così come per i non credenti. E anche per tutti coloro che vogliono semplicemente rilassarsi». Dunque, finora eravamo nel buio perché adoravamo un «dio oscuro» e non eravamo accoglienti, ma adesso, finalmente, la cattedrale di Berlino è diventata una «stanza dell’ascolto o del silenzio», quei locali, piuttosto squallidi, che negli ospedali italiani hanno sostituito le cappelle e che sono sempre desolatamente vuoti. Entusiasta il commento del “vescovo” protestante Christian Stäblein: «È così bello qui. Al confronto, i nostri luoghi di culto a Berlino sembrano molto cattolici. Difficilmente puoi credere a quello che vedi quando entri nel nuovo interno della chiesa: uno spazio quasi completamente bianco, in gran parte vuoto, a parte qualche sfumatura color crema. Nessuna croce si tende verso chi entra, nessun crocifisso. Nessun dipinto, nessun ornamento d’oro. In due nicchie si trovano modeste figure di Maria con il Bambino e Pietro. Minimalismo ai massimi livelli. E questo dai cattolici!». In Piemonte ha fatto scuola in proposito l'«adeguamento» del duomo di Alba, voluto fortemente dal vescovo Sebastiano Dho, con l’altare a forma di gianduiotto rovesciato, il seggiolone vescovile, l’ambone stile orinatoio e con il sublime altare barocco ridotto a spalto per la cantoria.

Intanto, il rito maya è stato approvato definitivamente con la precisazione, da parte della conferenza episcopale messicana, che si tratterebbe di semplici «adattamenti facoltativi della Messa ordinaria di rito romano approvati esclusivamente per le comunità Tsetal, Tsotsil, Chol, Tojolabal e Zoque e che sono escluse le preghiere ai punti cardinali, la cessione della presidenza liturgica ai laici, le danze rituali e che non esiste un altare maya». Tali puntualizzazioni, che confermano come un rito maya sia stato approvato, sono arrivate dopo che è apparsa evidente la differenza di trattamento fra queste assurde concessioni e la persecuzione in atto contro la celebrazione del Vetus Ordo. Qualcuno ha ironicamente osservato che c’è da rallegrarsi in quanto le modifiche non hanno incluso la sostituzione dell’ostia con i nachos e del vino con la tequila in occasione delle Messe solenni.