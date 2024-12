Cittadinanza Segre: Pd, no di Pinerolo offende vittime della Shoah

"Quanto avvenuto a Pinerolo, con il no alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, è un episodio sconcertante e sconfortante, che offende la senatrice a vita e tutte le vittime della Shoah, e solleva polemiche sbagliate su temi molto delicati". Ad affermarlo in una nota sono Gianna Pentenero, capogruppo Pd Consiglio regionale del Piemonte e Monica Canalis, consigliera regionale Pd. "Ancora una volta assistiamo alla confusione tra la Shoah e la tragedia in corso a Gaza, un pericoloso cortocircuito alimentato ora da ignoranza ora da vero antisemitismo - continuano - Ci auguriamo che non sia questo il caso della maggioranza che guida il Comune di Pinerolo". "Dobbiamo fare molta attenzione alle derive antisemite, mascherate dalla legittima opposizione politica ad un Governo - dicono Pentenero e Canalis - Ancora più grave che l'episodio della negazione della cittadinanza a Segre sia avvenuto in una terra come il Pinerolese, dove il rispetto delle minoranze e della libertà religiosa è storicamente radicato". Nella nota viene sottolineato come il Pd abbia presentato in Consiglio regionale una proposta di legge per istituire il 17 febbraio la giornata della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, in memoria della cittadinanza riconosciuta a valdesi ed ebrei nel 1848 con le Regie Lettere Patenti di Carlo Alberto. La prima firmataria della proposta di legge è stata Monica Canalis.