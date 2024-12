Ministero Salute, in arrivo il piano pandemico

In merito alla circolazione dell'influenza aviaria e alle preoccupazioni espresse da alcuni esperti sulla mancanza di un piano pandemico, il ministero della Salute precisa che la situazione è sotto controllo come previsto dal PanFlu che oggi è il piano in vigore, fino alla definitiva approvazione del Piano pandemico per il controllo dei virus respiratori. "Il PanFlu, in ogni caso, mantiene attivo un sistema capillare di sorveglianza dei virus respiratori (RespiVirNet) che si basa sulle rilevazioni dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Laboratori di Riferimento Regionale. La sorveglianza è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del Ministero della Salute. Dai dati di questa sorveglianza, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,8 casi per mille assistiti (7,2 nella settimana precedente), ma minore di quello osservato nella stessa stagione dello scorso anno (9,7 nella settimana 2023-47). "Le sindromi simil-influenzali, in questo momento, risultano essere sostenute dalla co-circolazione di diversi virus respiratori come dimostrato dalla sorveglianza virologica che, in queste settimane, rileva che la circolazione dei virus influenzali si mantiene ancora a bassi livelli: solo 1,6% dei campioni sono risultati positivi ai virus influenzali, mentre tutti gli altri risultano positivi per altri virus respiratori tra cui Rhinovirus, virus parainfluenzali, SARS-CoV-2 ecc. Rispetto al piano pandemico, il ministero della Salute, attraverso il Dipartimento di prevenzione, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha operato ogni possibile valutazione e approfondimento nonché con sollecitudine al fine di arrivare ad approvare una versione che correggesse anche quei possibili errori messi in evidenza dalle esperienze passate. Affinché i ricercatori e i clinici del Dipartimento di Prevenzione e dell'Istituto superiore di sanità apportassero le modifiche finalizzate a renderlo operativo e approvabile, è stato necessario del tempo. Con la legge di bilancio in corso di approvazione, si finanzia l'attuazione del Piano come richiesto anche dalle Regioni. A breve - conclude il ministero - il Piano sarà sottoposto alla Conferenza delle Regioni".