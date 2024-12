Baby rapinatori per saldare un debito, tre arresti

Baby rapinatori per saldare un debito: tre sedicenni sono stati arrestati dai carabinieri a Moncalieri, alle porte di Torino, con l'accusa di avere dato l'assalto a un supermarket. I ragazzi, con il volto coperto dai cappucci delle felpe e da mascherine chirurgiche, hanno sfasciato con dei bastoni una vetrina e alcuni scaffali. Il proprietario, anziché consegnargli l'incasso, ha reagito: i tre lo hanno colpito a una mano e a una spalla e poi sono fuggiti portandosi via solo alcune bottiglie di bevande alcoliche. I carabinieri li hanno intercettati in una strada poco distante. Secondo quanto emerso, i tre intendevano racimolare la somma necessaria per pagare un debito. Due sono stati portati a casa dai genitori in stato di arresto, il terzo è stato accompagnato in un Centro di prima accoglienza.