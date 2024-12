Torino, il caso Askatasuna arriva in consiglio comunale

Il caso Askatasuna torna ad animare il consiglio comunale di Torino. Il consigliere Silvio Viale (Più Europa) annuncia che domani sarà discussa in Sala Rossa una sua proposta di inserire nel regolamento sui 'beni comuni' un comma in base al quale per essere inclusi nell'iter occorre "l'accettazione del metodo democratico e del ripudio della violenza nelle attività sociali, politiche e culturali". "La delibera - spiega Viale - fu presentata 31 gennaio 2024. Non essendo stata calendarizzata in commissione ne ho chiesto la discussione in aula ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento comunale ed è quanto mai attuale, vista l'ipotesi di un coinvolgimento di Askatasuna in tutti gli episodi di violenza contro la polizia. Occorre poi considerare che non è mai stato autorizzato il sopralluogo richiesto anche da me allo stabile di Corso Regina 47, oggetto di un progetto di 'bene comune', e che l'audizione dei garanti da me richiesto (Ugo Zamburro, Massimiliano Casacci, Elisa Turru, Rosa Lupano, Loredana Sancin) è stato rinviato a gennaio". Viale, in una nota, ricorda inoltre che per domani sono attese le comunicazioni del sindaco "sulle violenze degli ultimi giorni".