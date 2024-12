Cinema, i premi del 42Tff: miglior film "Holy Rosita"

"Holy Rosita" di Wannes Destoop di Wannes Destoop ha vinto il Premio per il miglior film (20.000 euro) al Torino Film Festival. Lo ha deciso la giuria del Concorso Lungometraggi presieduta da Margaret Mazzantini e composta da Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia). Il Premio speciale della Giuria Iwonderfull (7.000 euro) è andato a "Vena" di Chiara Fleischhacker; Premio per la miglior sceneggiatura a "L'aiguille" di Abdelhamid Bouchnack; Premio per la migliore interpretazione 1 a Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge, Karen-Lise Mynster in "Madame Ida". Premio per la migliore interpretazione 2 a River Gallo in "Ponyboi"; Menzione a "Dissident" di Stanislav Gurenko e Andrii Al'ferov La giuria del Concorso Documentari presieduta da Roberta Torre (Italia) e composta da KD Davison (Stati Uniti) e Federico Gironi (Italia), ha assegnato il Premio per il miglior film (10.000 euro) a "Le Retour Du Projectionniste" di Orkhan Aghazadeh, Premio speciale della Giuria ex aequo a "I'm Not Everything I Want To Be" di Klára Tasovská e "The Brink Of Dreams" di Ayman El Amir, Nada Riyadh. Menzione a "Higher Than Acidic Clouds" di Ali Asgari.