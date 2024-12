ALTA TENSIONE

"Nulla a che fare con i fatti di Torino". Landini non si pente e si autoassolve

Compagni che sbagliano o compagni sbagliati? Il leader della Cgil se ne lava le mani per quello è successo venerdì: "Le nostre manifestazioni sono democratiche in cui non è successo assolutamente niente". Nessun ripensamento sulla "rivolta"

Sono compagni che sbagliano, al più “compagni sbagliati” da cui prendere le distanze. Maurizio Landini rifiuta la nomea di “cattivo maestro” che una certa destra gli ha appioppato dopo che il suo appello alla “rivolta sociale” è stato messo in pratica da frange dell’antagonismo che, approfittando della mobilitazione sindacale, hanno scatenato la guerriglia, ingaggiando scontri con le forze dell’ordine. Com’è avvenuto a Torino dove studenti e manifestanti Pro Palestina, capitanati dal famigerato centro sociale Askatasuna, hanno dato fuoco a fantocci e fotografie di Giorgia Meloni, di ministri (Guido Crosetto e Matteo Salvini) e del ceo di Leonardo Roberto Cingolani, occupato binari alla stazione di Porta Susa e attaccato la polizia.

“In 50 piazze dove ci sono state 500mila persone non è successo proprio nulla. Cgil e Uil da quel punto di vista lì non devono rispondere a nessuno. Le nostre manifestazioni sono manifestazioni democratiche in cui non è successo assolutamente nulla”, dice il leader della Cgil a margine dell’assemblea di Avs, respingendo le accuse di aver incitato, con le sue parole, ai disordini. E ciò che è capitato a Torino “è avvenuto dopo le manifestazioni sindacali e non ha nulla a che fare con le manifestazioni sindacali. Quelle modalità di scendere in piazza non c’entrano nulla con noi. Non le abbiamo fatte, le condanniamo, non c’entrano nulla con la storia del movimento sindacale. Trovo singolare che di fronte a 500mila persone che scendono in piazza e che rinunciano al proprio stipendio, la discussione è su 100 studenti a Torino. Il tema è che si sta rimuovendo quello che è avvenuto”. Landini, che sembra non cogliere le conseguenze del cambio di natura impresso alla sua organizzazione – sempre meno contrattualista e sempre più marcatamente politico e radicale –, afferma di non avere “nessun pentimento” per aver pronunciato la parola “rivolta”, nelle sue intenzioni usata nell’accezione camusiana.