Roccella, contestazioni? Dialogo finisce dove c'è violenza

"Le contestazioni sono marginali ma pericolose. Sono rimasta molto impressionata dagli ultimi eventi, in particolare da quello che è avvenuto in Puglia, perché episodi di questo genere possono sfociare in situazioni ben più gravi. Quello che importa però è che ci sia una condanna unanime di fronte a episodi di violenza e io non vedo questo, ma piuttosto una tendenza della sinistra a utilizzare questi episodi per parlare di governo contestato". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, a margine dell'incontro sul progetto "L'Italia delle donne" in corso all'archivio storico comunale di Palermo. "Bisogna essere uniti contro episodi di violenza, bisogna essere buoni maestri - prosegue - la contestazione più robusta l'ho ricevuta al Salone del Libro di Torino, mentre presentavo il libro sulla storia della mia famiglia radicale. Era una contestazione a priori, che rappresentava solo una volontà di censura senza un'apertura all'ascolto. Se siamo sempre aperti al dialogo? Certo, sono gli altri ad essere chiusi. Il dialogo finisce laddove c'è violenza", conclude.