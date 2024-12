Moncalieri si illumina per la candidatura a Città della Cultura

Luci e proiezioni colorano Moncalieri per le festività natalizie e per sostenere la candidatura a Città della cultura 2028. L'iniziativa ha preso vita grazie a una collaborazione fra Enel e Comune. In piazza Vittorio Emanuele la facciata del municipio è stata trasformata, con la tecnica del videomapping, in una tela luminosa che ripercorre la storia di Moncalieri dalla sua fondazione, che viene fatta risalire al XIII secolo, fino all'avvento dell'illuminazione elettrica. Forme e simboli si estendono per il reticolo delle strade agli altri luoghi simbolo come l'Arco di Porta Navina, il Castello Reale, il ponte dei Templari. "Con questo progetto - informa un comunicato - Enel ha voluto inseguire il perfetto connubio tra innovazione e valorizzazione culturale, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza unica, dove la luce diventa strumento di narrazione e unione. Per far sì che il Natale di Moncalieri non sia soltanto una festa, ma un omaggio alla sua storia, e una dimostrazione pratica di quello che è possibile realizzare quando la tecnologia si mette al servizio del fattore umano".