Affitti: in III trim prezzi +4,1% in Europa, record a Roma

Nel terzo trimestre del 2024, i prezzi di affitto degli appartamenti in Europa sono aumentati in media del 4,1% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal Rent Gap Monitor per il terzo trimestre del 2024 di HousingAnywhere, piattaforma europea di affitti a medio termine, che ha analizzato la disparità tra i prezzi degli affitti degli appartamenti ammobiliati richiesti negli annunci e le aspettative degli inquilini in 28 grandi città europee, tra cui 5 italiane (Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino). Il Monitor ha preso in considerazione infatti il filtro massimo di prezzo che gli inquilini impostano quando navigano, analizzando 6,3 milioni di ricerche effettuate da oltre 463.073 utenti in cerca di un alloggio durante il terzo trimestre del 2024 e del 2023. E risulta che gli inquilini hanno aumentato il loro prezzo massimo di ricerca del 19,1% annuo, riducendo il divario tra i prezzi degli affitti e le loro aspettative da 413 euro dell'anno scorso a 305 euro di oggi, a dimostrazione del fatto che gli inquilini si stanno adattando a un mercato in continua evoluzione. In Italia, invece, gli affitti continuano a salire vertiginosamente e il divario rimane da record: a Roma è di 1.000 euro, il primo in Europa tra le città analizzate, a Milano e Bologna (quasi) di 400. Al contrario, in Europa, Vienna e Barcellona presentano divari più contenuti, con differenze che si attestano attorno ai 100 euro.