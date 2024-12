RETROSCENA

Tempo da Lupi nel centrodestra, Cirio apre (la) Portas ai Moderati

Meloni "consacra" il leader di Noi Moderati come alleato per arginare e snervare Tajani. Ma in Piemonte il governatore-vicesegretario nazionale si muove con il numero uno centrista, supporter della Moratti. Con possibili sviluppi

Attenti al Lupi. Di cartelli con quest’avviso ormai è disseminato il giardino di Forza Italia. Ma pure attenti a Cappuccetto Nero, visto che ormai anche il più ingenuo dei forzisti ha capito che Giorgia Meloni gioca proprio sullo stretto rapporto con il leader di Noi Moderati la sua partita per arginare e sfiancare il partito di Antonio Tajani.

“Un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra", così la premier si è riferita alla forza politica centrista guidata dall’ex azzurro, sempiterno ciellino, infiocchettando il videomessaggio inviato all’assemblea nazionale riunita al Marriott di Roma con il ringraziamento per “il lavoro che avete svolto fin qui e quello che svolgete ogni giorno per sostenere l'azione di governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani”. Parole al miele che diventano fiele per Tajani il quale dopo aver chiuso la porta alle figliole prodighe deluse dall’avventura calendiana, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace le più note – ora se le ritrova nuovamente tra i piedi, accolte proprio da Maurizio Lupi.

Stare attenti al Lupi e a Cappuccetto Nero, va bene, ma non basta. Questo è chiaro ai forzisti ai quali la leader di Fratelli d’Italia ha pure lasciato che si paventasse l’ipotesi di assegnare proprio al leader di Noi Moderati il posto da ministro lasciato libera da Raffaele Fitto. Una lusinga, nulla di più, ma parecchio fastidiosa per gli alleati berlusconiani. “Non abbiamo mai preteso di avere poltrone, non é una battaglia per noi prioritaria”, si schermisce il diafano capo delle feluche, ma il solo pensiero di vedere Lupi o uno dei suoi sedersi nell’ocale di Palazzo Chigi manda i forzisti ai matti. Non li placa certo la citazione che il padrone di casa a conclusione dell’assembla fa dell’“unità nelle differenze” come “l’enorme affascinante intuizione di Silvio Berlusconi trent’anni fa”.

In casa azzurra si studiano mosse e contromosse. Stupirebbe il contrario. Dunque, non è un caso – anzi forse proprio un segnale di ciò che potrebbe accadere – la partecipazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che è pure vice di Tajani al vertice del partito (ruolo che pare lo appassioni financo più di quello di governatore), a un evento al collegio degli Artigianelli di Torino con Giacomo “Mimmo” Portas, leader, fondatore e “inventore” dei Moderati, brand del quale l’ex parlamentare non fa mistero di rivendicare, appunto, la paternità e l’esclusiva. Considerando tutte le declinazioni, a partire di quella di Lupi con il pronome plurale, pure usurpazioni.

Ventiquattr’ore dopo la consacrazione della formazione lupesca a stampella che Meloni in versione Enrico Toti è pronta a lanciare contro Tajani, a Torino il governatore-vicesegretario discuterà con Portas di ius scholae e immigrazione, temi indicativi e “divisivi” per la linea forzista rispetto a Meloni, e non meno a Matteo Salvini, che anche ieri ha continuato a punzecchiarsi con il titolare della Farnesina.

Cirio chez Portas non sorprende, ma va comunque tenuta d’occhio la presenza del governatore all’evento di questa sera. Fiuto politico da vendere, ineguagliabile nelle previsioni elettorali, tanto da essere consultato da forze di ogni colore come un oracolo a Montecitorio, Portas ha origini in Forza Italia e in quel partito divenne consigliere provinciale quando capo dei berluscones piemontesi era il futuro cofondatore di FdI Guido Crosetto. La rottura con il gigante di Marene lo spinge a dar vita, assieme ad altri fuoriusciti, ai Moderati: lista civica senza troppi fronzoli né barocche gerarchie. Niente tessere, congressi, direttivi e segreterie: comanda solo lui, l’ex postino di San Mauro diventato Caronte sulla cui zattera salgono le anime in pena di tutti i partiti. Portas li traghetta verso il centrosinistra, lido assai accogliente e grazie al quale si guadagna per tre legislature lo scranno a Montecitorio. Quasi vent’anni alleato “leale” del Pd fino alle recenti elezioni regionali, quando proprio per sostenere “l’amico Alberto” ha mollato Schlein e compagni (colpevoli ai suoi occhi di aver violato i patti alle Politiche escludendo un candidato moderato dalle liste).

Cirio prepara forse il ritorno a casa di Portas? Sarebbe indubbiamente la chicca di quell’intenso lavoro di proselitismo che in poche settimane ha portato nelle braccia del governatore amministratori di ogni landa del Piemonte. Tuttavia, qui in ballo ci potrebbe essere ben di più e ben oltre gli allobroghi confini. Portas è uno degli azionisti di riferimento della lista civica di Cirio, tanto da rivendicare che dei circa 97mila voti presi a Torino, almeno 40mila siano arrivati grazie ai suoi candidati. Un risultato senza incasso, ovviamente, politico? Non è da Portas. Il quale ha fornito un fortissimo sostegno sotto il profilo organizzativo in occasione delle europee pure a Letizia Moratti. E anche questo è un indizio nella possibile prospettiva di un avvicinamento, se non addirittura un approdo dei Moderati nell’orbita di Forza Italia che lo stesso Portas definisce “un bene rifugio”. Così come è noto il rapporto, non idilliaco, con Lupi che è sì storico esponente di Comunione e Liberazione, ma che proprio a Torino e in Piemonte vede la declinazione politica del movimento fondato da don Luigi Giussani appannaggio dei Moderati di Portas, non dei suoi.

Abilissimo giocatore di scacchi, Mimmo anche in questa ennesima partita non lesinerà sorprese e mosse, magari anche quella del cavallo, avallando voci che lo vorrebbero addirittura futuro coordinatore azzurro, nel ruolo oggi rivestito senza troppa infamia e soprattutto senza lode dal ministro Paolo Zangrillo.

Dopo aver riportato all’ovile azzurro non pochi ex forzisti che avevano seguito, in Liguria, Giovanni Toti, oggi Cirio potrebbe ripetere, in sostanza, l’operazione a casa sua con Portas e i suoi Moderati che non sono certo una forza limitata entro il territorio piemontese, ma pure con interessanti propaggini pure al Sud. Quell’“attenti al Lupi”, insomma, potrebbe ribaltarsi in un “Lupi, attento”. Soprattutto a quel che magari sta proprio maturando tra Cirio e Portas, su una scacchiera dove entrambi sanno giocare la loro partita. E chissà, forse, vincerla insieme.