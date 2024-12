LA SACRA RUOTA

Stellantis, Tavares getta la spugna. Azienda nelle mani di Elkann

Dimissioni "spintanee" del manager portoghese, da mesi al centro di critiche e polemiche. Ora per il rampollo agnellesco si aprono nuovi scenari, a partire dall'ipotesi di fusione con Renault, tanto caldeggiata da Macron

Doveva condurre il gruppo fino alla fine del mandato all'inizio del 2026, ma sono arrivate le dimissioni con effetto immediato di Carlos Tavares da amministratore delegato di Stellantis. Le ha presentate al consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di John Elkann, che le ha accettate. Il gruppo ha già avviato il processo per la nomina di un nuovo Ceo permanente che, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, si concluderà entro la prima metà del 2025.

“Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo Ceo”, ha affermato Elkann in una nota arrivata a conferma delle indiscrezioni di Bloomberg, aggiungendo che “insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders”. Elkann ha poi ringraziato Tavares: “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di Psa e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore”. Il senior independent director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato che “il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il Ceo” e che “tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il Ceo alla decisione di oggi”. Il gruppo ha inoltre confermato la guidance presentata alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in relazione ai risultati dell’intero anno 2024. Aveva chiuso a Piazza Affari venerdì in rialzo dell’1,51% a 12,536 euro per azione ma negli ultimi sei mesi il titolo ha perso il 39,44% e negli ultimi dodici il 33,07%.

“Non sono un mago, sono un essere umano come voi”, ha ammesso recentemente, quando già Stellantis aveva reso noto lo scorso settembre di aver avviato la ricerca del suo possibile successore. Una dichiarazione che, dopo il suo intervento in Parlamento, seguito da aspre polemiche politiche, sembrava ammettere difficolta e forse il venir meno della fiducia da parte degli stessi azionisti. Le vendite in picchiata e la perdita di quote di mercato, la transizione ecologica da gestire, il ricorso alla cig in molti stabilimenti, i confronti complicati con il governo italiano: Tavares è stato il volto di tutto questo e per tutto questo oggi ha pagato con le sue dimissioni.

Per la sua successione girano molti nomi, a cominciare da quello di Luca De Meo, attuale ceo del Gruppo Renault, che potrebbe avere il compito di finalizzare l’eventuale fusione tra Stellantis e Renault. Una fusione, molto caldeggiata dai francesi (in primis da Emmanuel Macron) che produrrebbe la prima casa automobilistica europea, forte di 18 marchi e soprattutto in grado di investire a sufficienza per resistere allo shock dell’auto elettrica, avendo le risorse per creare veicoli compatti, competitivi con i cinesi e dal prezzo abbordabile. De Meo è già stato a Torino fra il 2002 e il 2009, come braccio destro di Sergio Marchionne. È stato prima a capo del marchio Lancia e poi di Fiat e Alfa Romeo, e gli si riconosce il merito di aver “inventato” la nuova 500.