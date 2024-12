Vendite auto Stellantis in calo in Europa, da inizio anno -7%

Gli ultimi mesi per Stellantis sono stati contrassegnati da un calo delle vendite in Italia e in Europa. Oggi si conosceranno i dati delle immatricolazioni nel mese di novembre nel mercato italiano. In Europa gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al mese di ottobre quando il gruppo ha venduto 150.346 auto, il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4% di un anno fa. Da inizio anno le immatricolazioni sono 1.700.846 vetture, con un calo del 7,1% e una quota di mercato che passa dal 17,1 al 15,7%. Nel mese di ottobre in Italia il gruppo ha immatricolato 31.924 auto, in calo del 27,8% rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 31,7% al 25,2%. Nei primi dieci mesi 2024 Stellantis ha venduto in Italia 397.232 vetture, l'8% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso con la quota di mercato pari al 29,9% contro il 32,8%.