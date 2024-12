Domani consiglio generale Cisl a Torino tra manovra e Tavares

A pochi giorni dallo sciopero generale di Cgil e Uil del 29 novembre e a poche ore dall'annuncio delle dimissioni di Carlos Tavares da ceo di Stellantis, la Cisl Torino-Canavese riunisce il suo Consiglio generale per discutere della manovra finanziaria 2025, dell'attualità politico-sindacale e della crisi industriale che sta investendo l'area metropolitana. L'incontro si svolge nella giornata di martedì 3 dicembre, dalle ore 9.30 alle 13, presso l'Aula Magna Merlo del Liceo classico e musicale Cavour, in corso Tassoni 15, a Torino, alla presenza del segretario generale territoriale Cisl, Domenico Lo Bianco, del segretario regionale Cisl, con delega all'industria, Gianni Baratta, e del segretario nazionale Cisl, Sauro Rossi. "Vogliamo fare il punto sulla manovra finanziaria 2025 - spiega il segretario generale Cisl Torino-Canavese Domenico Lo Bianco - e sulle ragioni che ci hanno visti contrari allo sciopero generale, proclamato invece da Cgil e Uil pochi giorni fa. La riunione sarà anche l'occasione per affrontare i principali temi dell'attualità politico-sindacale, a partire dal futuro di Stellantis, dopo le recenti dimissioni dell'ad Carlos Tavares e dalla crisi industriale che sta colpendo pesantemente l'intera provincia, in modo particolare nel settore auto".