BANCA IN TILT

Intesa Sanpaolo in down: bloccati stipendi e pensioni

L'app non funziona da questa mattina, panico in aziende e correntisti. Migliaia di segnalazioni. La banca assicura di essere al lavoro "per ripristinare velocemente la funzionalità"

Da questa mattina i servizi digitali di Intesa Sanpaolo sono in “down”: l'app non funziona, i conti online sono inaccessibili. Alcuni clienti lamentano anche la mancata visualizzazione dei movimenti più recenti, tra cui l'accredito di stipendi e pensioni.

“Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile», recita un avviso che si è trovato di fronte chi è riuscito ad accedere all’App, mentre a chi resta fuori viene comunicato che «per un problema tecnico non si può proseguire”.

Intesa spiega di aver “individuato il problema fin dalle prime ore del mattino” e di essersi “subito adoperata per risolvere il blocco della App, che è dovuto all’intenso traffico fin dalle prime ore del mattino”. “La cosa è in fase di risoluzione”, assicura l'istituto. Intanto sul portale Downdetector aumentano le segnalazioni.