PALAZZI ROMANI

Meloni chiagne e Foti. Bignami capogruppo di FdI

Sliding doors nel governo. Il numero uno dei fratelli meloniani succede a Fitto: Nessun spacchettamento delle deleghe, prevale la logica della fedeltà. Il suo posto preso dall'altro camerata emiliano che posava in uniforme nazista

Il capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti, secondo quanto si apprende, giurerà da ministro oggi alle 12 al Quirinale. Il deputato assumerà le deleghe che erano di Raffaele Fitto, che si è dimesso sabato dopo essere stato proclamato vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Foti sarà ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr.

Foti, 64 anni, deputato da sei legislature, in Parlamento dal 1996, era in predicato di entrare al governo già dalla sua formazione, nell’ottobre del 2022: furono le indagini per corruzione, archiviatenel febbraio di quest’anno, a spingere Giorgia Meloni a parcheggiarlo a Montecitorio, affidando gli la guida della pattuglia di deputati. La lunga militanza nella destra, fin dai tempi del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Msi, lo pone agli occhi della premier come uomo di estrema e totale fiducia.

A guidare la pattuglia di Fratelli d’Italia dovrebe andare un altro emiliano: Galeazzo Bignami, attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (casella che, se confermate queste voci, rimarrebbe vacante), pure lui proveniente dalla fucina missina del Fronte della Gioventù e anche lui fedelissimo della premier. Più accidentata la strada che porterebbe alla torinese Augusta Montaruli, la quale invece dovrebbe restare vice. Attivo nella politica bolognese dal 1996, è stato prima consigliere comunale e poi regionale, prima di diventare deputato con Fratelli d’Italia nel 2018. Passò ai disonori della cronaca nell’ottobre 2022, proprio mentre stava prendendo forma il nuovo esecutivo di Meloni, per una vecchia foto in cui posava con l’uniforme nazista.