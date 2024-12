Tentazioni sarde

Dicono che… dopo la conquista da parte del Santa Croce e Carle del primato di miglior ospedale d’Italia si sia ulteriormente accentuato il pressing dei vertici della sanità sarda sul direttore dell’azienda ospedaliera cuneese Livio Tranchida. Il suo nome da un po’ di tempo circola ai piani alti della Regione guidata da Alessandra Todde, in particolare nei pressi dell’ufficio del direttore della sanità Giovanni Luigi Oppo. Al manager sarebbe stata prospettata la guida dell’azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, attualmente diretta da Agnese Foddis nominata il 30 dicembre 2021 e il cui mandato è di imminente scadenza. Quello di Tranchida a Cuneo, invece, è decisamente più recente visto che ha sostituito la dimissionaria Elide Azzan a dicembre dello scorso anno e, quindi, la sua non è una delle poltrone in ballo nell’imminente tornata di nomine annunciata dall’assessore Federico Riboldi. Ciò non evita che alcuni rumors indichino possibili spostamenti di alcuni degli attuali direttori non in scadenza. Tranchida sarebbe tra questi? Il manager, naturalmente, si trincera in un impenetrabile silenzio, ma ambienti a lui vicini spiegano con una frase latina il suo pensiero: hic manebimus optime. Insomma, a Cuneo dove oltre a incassare il palmares nazionale lavora anche alla complessa vicenda del nuovo ospedale sta bene e non pensa ad altre soluzioni, tantomeno nell’ambito dei confini piemontesi. Chissà, magari, in quel caso gli apprezzamenti e qualcosa pure di più che negli ultimi giorni, anche al Forum Risk Management di Arezzo potrebbero rappresentare per lui un’alternativa concreta.