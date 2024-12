Stellantis: Gusmeroli, inviata richiesta per audire Elkann

"Stamattina, a seguito delle dimissioni di ieri dell'amministratore delegato di Stellantis, ho inviato una lettera di richiesta di audizione del presidente Elkann". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera, ospite al programma Start di Sky Tg24. "Credo - ha proseguito - che sia assolutamente necessaria e credo che la richiesta possa essere accettata visto il cambiamento nel Consiglio di amministrazione di Stellantis. È un momento difficile per l'automotive". "A fronte di un problema complicato - prosegue Gusmeroli a Sky start - come quello della transizione ecologica, ci sono sicuramente più soluzioni concatenate, non una sola". "Bisogna non dividersi su un tema che riguarda tutti. Come sempre i grandi cambiamenti possono essere grandi opportunità, sta a noi riuscire a trovare le strade per aiutare un settore che è assolutamente vitale", conclude.