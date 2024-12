Cirio, nuova governance Stellantis pensi di più all'Italia

"Sono state dimissioni inaspettate, ne prendiamo atto, bisognerà capirne le motivazioni reali perché da queste capiremo anche quelli che potranno essere i passaggi futuri. Quello che sarà importante è lavorare e augurarci, anzi non solo augurarci ma impegnarci a monitorare, perché questa sia una governance che pensi più all'Italia di quanto non ha fatto Tavares in passato". Così, a margine della presentazione della partenza della Vuelta in Piemonte, il presidente della Regione, Alberto Cirio, a proposito delle dimissioni del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares. "Quello che conta per noi come Regione - ribadisce Cirio - è continuare a vigilare in assoluto perché vengano mantenuti gli impegni che si sono assunti con noi e col Comune, per quanto riguarda gli investimenti in Piemonte, nello specifico su Mirafiori, sul secondo modello in arrivo per gennaio 2026 sul nostro stabilimento e per tutti i progetti che avevamo condiviso con la vecchia governance. Questo sarà il primo impegno che dovrà essere mantenuto dalla nuova governance e questa sarà la nostra attenzione massima". Cirio sottolinea che "bisogna guardare anche i cambiamenti come un'opportunità e l'opportunità è rilanciare, più di quanto Tavares ha fatto in passato, il ruolo dell'Italia all'interno di Stellantis".