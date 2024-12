GRANA PADANA

Salvini si gioca la Lombardia ma è tutto il Nord a scalpitare

Aveva annunciato un candidato unico per la segreteria lombarda e se ne ritrova tre. Sfida tra Romeo, Toccalini e Invernizzi. "Comunque vada ha già perso", dicono alle sue spalle. E Vannacci si papperà il Centro-Sud. Le ricadute sul congresso nazionale

Aveva annunciato un candidato unico. Alla fine, Matteo Salvini a contendersi la guida della Lega in Lombardia se n’è trovato addirittura tre, ovvero Massimiliano Romeo attuale capogruppo al Senato, Luca Toccalini guida degli ex Giovani Padani che oggi si chiamano Lega Giovani e l’ex parlamentare bergamasco Cristiano Invernizzi.

Vada come vada, il segretario ha già perso la sua battaglia e pure un po’ la faccia con i suoi, uscendo ulteriormente indebolito per giunta in casa propria. All’evocativa immagine del “triello”, stallo alla messicana che conclude il Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, nella metafora che accompagna giorni complicati da qui al prossimo 15 dicembre quando si eleggerà il nuovo segretario lombardo, Salvini pare piuttosto una malcapitata vittima degli sberloni di Bud Spencer. La fortuna non gli arride e neppure le strategie tentate paiono essergli riuscite. E dire che a questo appuntamento cruciale anche e soprattutto per l’altro congresso, quello federale, con i ricaschi sulle prossime elezioni regionali al Nord, il Capitano sta lavorando da parecchio. Da almeno un paio d’anni, ovvero da quando ha preso a procrastinare il congresso proprio per via della decisione di Romeo di scendere in campo quale esponente dell’ala scontenta di Salvini e più lontana da lui, composta gran parte dalla storica vecchia guardia bossiana e post bossiana, parlamentari non rieletti. Ma a un certo punto il segretario pare convincersi a dare il via libera a Romeo, forse come spiega chi pensa male ma alla fine ci azzecca, per una sorta di accordo tra il capogruppo al Senato e il fronte del centro-sud rappresentato dal laziale capo segreteria Andrea Paganella, dal sottosegretario Claudio Durigon di Latina e dal leccese Roberto Marti, per cedere a quest’ultimo la poltrona di presidente dei senatori della Lega.

Pareva trovata la quadratura del cerchio, ma proprio ai fedelissimi del Capitano tra cui il milanese Fabrizio Cecchetti quella manovra avrebbe fatto andare la mosca al naso e, sentitisi traditi, avrebbero messo in campo Toccalini che adesso, in una vulgata un po’ frettolosa viene etichettato come il candidato del Capo. Il triello si completa poi con Invernizzi che, non più tornato in Parlamento, da “semplice militante” incarna la visione più critica contro la guerra per bande e tutti i problemi che travagliano il partito dove il problema principale a detta dell’ex parlamentare è proprio lui, Salvini. La posizione di Invernizzi la si comprende ancor meglio ricordando come fosse la sua una delle firme nella famosa e altrettanto indigesta per il Capitano, lettera di protesta contro la candidatura di Roberto Vannacci.

Passato, presente e futuro si intrecciano nella contesa che Salvini, mai scuro in volto come in questi giorni, ancora spera di rabberciare con un solo candidato da pescare al di fuori dei tre, sempre che la pia illusione di un loro ritiro si tramuti in realtà. E il futuro è, appunto, quello del congresso federale dove il leader sa bene di non potersi permettere di avere proprio la sua Lombardia spaccata. Divisioni e tensioni che difficilmente non potranno non ripercuotersi nel passaggio cruciale per Salvini, peraltro con le spalle già gravate di non pochi problemi, soprattutto al Nord. Dal Veneto i segnali che arrivano non sono di oggi, ma non per questo meno importanti e non sottovalutabili da parte del segretario e del suo inner circle. Lì la Lega non ha mai riconosciuto come sua espressione, ma soltanto una decisione di Salvini, la candidatura e poi elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.

E sempre da lì, dal Nord Est, si continua a rimarcare come al governo la Lega abbia cinque ministri lombardi e neppure uno veneto. Sempre più palese la richiesta di un posto se non al governo, almeno quello di capogruppo del Senato e magari qualche presidente di commissione, in vista del prossimo rinnovo di metà legislatura. Ma, come osservano fonti autorevoli del partito, il tema vero, dirimente per il Veneto è e resta la candidatura alla presidenza della Regione. L’avviso recapitato è chiaro: se non ci sarà Luca Zaia o comunque un leghista candidato governatore per il centrodestra, il centrodestra dovrà fare a meno della Lega e Salvini dei leghisti veneti.

Il Doge non molla sul terzo mandato e semmai Salvini non riuscisse a sgretolare il muro eretto da Giorgia Meloni intenzionata a piazzare uno dei suoi, Zaia è determinato a presentare una sua lista con un suo candidato. E se ad oggi, senza considerare una fine anticipata della legislatura nazionale che potrebbero indurre Alberto Cirio a puntare verso il Parlamento (e magari un prossimo governo), la questione del Piemonte è data ancora lontana nell’agenda, caso diverso è proprio per la Lombardia. Se il Veneto restasse alla Lega, FdI opzionerebbero facilmente il posto oggi di Attilio Fontana. Un motivo in più per rendere cupo l’umore di Salvini di fronte a quel triello che, senza ancora aver decretato chi dei tre resterà in piedi, ha già avuto l’effetto di una sberla.