Lo Russo, "bene le nuove regole sui monopattini elettrici"

"Sono d'accordo con le modifiche che verranno introdotte e rese operative dal nuovo codice della strada sulla circolazione dei monopattini elettrici. Il quadro di regole è importante, ma fondamentali restano anche la prevenzione, il rispetto e la buona educazione". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì 'Tutto Città'. Le novità previste per questi mezzi, obbligo di targa, di assicurazione e del casco, "sono tre cose che penso siano molto molto importanti - afferma il primo cittadino - e cercheremo di adottare tutte le misure atte al controllo. Ovviamente non escludo che possano esserci incidenti in futuro, perché non basta fare un codice per evitare incidenti stradali, non è sufficiente il quadro normativo per risolvere il problema. Certamente - aggiunge - la possibilità di identificare chi guida il monopattino nel momento in cui venga commessa un'infrazione è molto rilevante, così come il tema, particolarmente odioso, dell'abbandono dei monopattini sui marciapiedi. È questione di buona educazione. Quindi - conclude - il quadro di regole è importante, sono importanti le sanzioni, ma dobbiamo agire anche in chiave educativa e preventiva, educando, anche a scuola, al rispetto di tutti gli utenti della strada".