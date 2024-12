POLVERE DI (5) STELLE

Il De profundis di Grillo: "M5s stramorto"

"So già di aver perso, andate a votare o andate per funghi, tanto non vi conosco più". Il messaggio "delicato" del fondatore ai suoi (ex) adepti. Attacchi a Conte che diventa il Mago di Oz e bisogna "analizzarlo sotto il profilo neurologico"

Beppe Grillo alla guida di un carro funebre prova a seppellire (politicamente) Giuseppe Conte, che nella narrazione del comico diventa il Mago di Oz. “In tre anni smarriti tutti i valori” di cui lui resta l’unico “custode”. In ritardo di qualche minuto, va in scena sulla sua pagina facebook l’ultimo show di Grillo, fondatore e garante ormai defenestrato da chi si è impossessato della sua creatura per poi metterlo alla porta. L’aveva annunciato per le 11,03 ed eccolo, seppur non puntuale, il messaggio che manda agli iscritti del Movimento 5 stelle.

“Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre. Vi parlo come garante e custode dei grandi valori del Movimento 5 stelle. Valori scomparsi in questi 5 anni. Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo al Mago di Oz non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, meraviglio, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me”. E ancora: “Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto” è il messaggio recapitato a Conte e a chi gli è rimasto fedele, cioè tutta quella classe dirigente cui ha garantito l’elezione in Parlamento e nelle altre istituzioni prima di archiviare la regola dei due mandati e trasformali tutti in potenziali “politici a vita”. Un partito politico ch’è diventato contrappasso, di fronte al quale Grillo si ribella.

Poi, incalza Grillo: “Questa votazione è stata fatta per mandare via me, i due mandati e la situazione del presidente. Sono state fatte 20 domande per coprire quelle tre. Hanno votato meno della metà degli iscritti, ma vi pongo un dubbio. Avete già deciso – ha aggiunto – e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un’identità straordinaria”. Riferendosi a Conte, ha aggiunto che “il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità”. “Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio”, ha proseguito. “Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho un idea che vi svelerò dopo. Ma non finisce qui. Andate a votare, sennò andate per funghi. Io non mi offendo – ha sottolineato Grillo – non vi conosco neanche più. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no”.