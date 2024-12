LA SACRA RUOTA

Il Parlamento può attendere. Elkann respinge (ancora) l'invito

Il presidente di Stellantis "ringrazia per l'attenzione" ma rinvia il confronto in commissione a dopo il tavolo con il Governo. La telefonata con Gusmeroli successiva ai colloqui con Meloni, Urso e Mattarella. Incontro il 17 dicembre al Mit, con il top manager Imparato

John Elkann respinge l’invito del parlamento. Per la seconda volta il presidente di Stellantis rifiuta la convocazione della Commissione di Montecitorio, dopo che gli era stato chiesto di andare a spiegare i piani del gruppo a seguito della disastrosa audizione di Carlos Tavares, quando il ceo era ancora in carica. “Ho avuto un colloquio telefonico” con Elkann rivela Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera che “nella tarda serata di ieri” ha avuto un colloquio con il principale azionista della casa automobilistica. Una telefonata che è arrivata dopo altre intercorse con i vertici del governo – dalla premier Giorgia Meloni al ministro Adolfo Urso – e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“A fronte della mia rinnovata richiesta di audizione, ha ringraziato per l’attenzione che il Parlamento continua a riservare al settore automotive e a Stellantis, ma in questa fase ha tuttavia asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy” tavolo che è in agenda il prossimo 17 dicembre. “Sarà possibile individuare un momento successivo di confronto istituzionale, come anche richiesto dalle mozioni presentate in Parlamento”, spiega il deputato piemontese. Nella conversazione Gusmeroli ha affrontato “la situazione del gruppo in Italia dopo le dimissioni di Carlos Tavares e nel solco di qualificati contatti di Stellantis con le principali Istituzioni dello Stato. Ho nuovamente rimarcato l’importanza dello sviluppo dei siti produttivi e della salvaguardia dei livelli occupazionali in Italia”. Ringraziando per l’attenzione, il presidente di Stellantis “ha asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, dove è stato delegato Jean-Philppe Imparato, a capo della regione Europa, “con il pieno mandato di chiudere positivamente le interlocuzioni”.

Lunedì il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso ha avuto un colloquio telefonico con Elkann: il 17 dicembre è confermato al Mimit il tavolo Stellantis, al quale parteciperà Imparato “con il mandato di chiudere in modo positivo le interlocuzioni” sul Piano Italia. “Nel colloquio sono emerse le condizioni per essere fiduciosi di poter condividere un piano Italia che vede il nostro Paese al centro dello sviluppo dell’auto europea”, ha fatto sapere il titolare del Mimit. Prima di confrontarsi con Urso Elkann aveva anticipato, sempre telefonicamente, a Meloni e Mattarella l’uscita di Tavares. Mentre il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini continua da attaccare: “Elkann avrebbe già dovuto venire in Parlamento e con un assegno non a parole, con un assegno che ricordi quanti miliardi di euro negli anni questa azienda di denaro pubblico ha incassato, ci sono ancora prestiti garantiti dallo Stato per miliardi di euro, a fronte di quali risultati economici, di quali chiusure, di quali licenziamenti e cassa integrazione”. Toni che contrastano con quelli assai più cauti della premier: “Faremo del nostro meglio per difendere l’occupazione e l’indotto. Abbiamo un tavolo con Stellantis convocato a metà dicembre, speriamo possa essere quello risolutivo”, ha detto la presidente del Consiglio, sottolineando “le battaglie dei sindacati francese e americano, mentre rispetto a queste urla il nostro sindacato era un po’ afono”.