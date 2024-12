Pichetto, niente nucleare senza deposito stoccaggio rifiuti

"Ha ragione chi dice che non si può pensare ad un ritorno al nucleare se non riusciamo a trovare un posto per stoccare i rifiuti radioattivi". Lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin all'assemblea del Ain che così ha voluto "porre anche la questione del deposito unico nazionale". "Dobbiamo affrontare anche questo tema con responsabilità nella consapevolezza che una soluzione, o più soluzioni locali, vanno trovate a prescindere dalla produzione di energia da fonte nucleare. Perché - ha spiegato - il Parlamento e il Paese decideranno se istallare i piccoli reattori, ma tutti gli italiani continueranno a fare radiografie e radioterapie che produrranno rifiuti da stoccare in sicurezza". "Nei giorni scorsi - ha aggiunto - abbiamo avviato la procedura di vas per la carta delle aree idonee. Le realtà locali saranno coinvolte e potranno dire la loro. Ma una soluzione va trovata" ha concluso.