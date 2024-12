ViviPiemonte, ordinanza anti-botti in tutti i comuni italiani

Sollecitare i sindaci di tutti i comuni italiani ad adottare ordinanze per il divieto di petardi, botti e fuochi, nel periodo natalizio, in particolare la notte di Capodanno, con i relativi controlli. Lo chiede l'associazione di cittadini torinesi ViviPiemonte, con una lettera inviata dal suo presidente, Giuseppe Contestabile, ai presidenti di Anci e di Ali, Gaetano Manfredi e Roberto Gualtieri, e ai vertici delle forze dell'ordine. Una richiesta, precisa la lettera, "in ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione Italiana, sulla tutela e benessere degli animali esseri senzienti. I motivi per l'adozione di un provvedimento di divieto non mancano - sottolinea Contestabile - e soprattutto sono legati a situazioni di pericolo, delle quali la maggioranza dei cittadini è ormai largamente consapevole. Circostanze che travalicano l'emotività e la sensibilità individuali, dato che è comprovato che fuochi pirotecnici e botti provocano paura agli animali e alle persone. provocano infortuni, spesso gravi e talvolta mortali, provocano inquinamento e danni alla salute, alimentano forme di sfruttamento della manodopera". Per ViviPiemonte un'ordinanza di divieto è, dunque, "una scelta di giustizia e di rispetto".