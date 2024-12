Nel Torinese in servizio 16 nuovi agenti faunistico-venatori

Sono i 16 nuovi agenti faunistico-venatori che, in accordo con la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino ha recentemente assunto con un concorso, per destinarli ad attività che vanno dal controllo della fauna selvatica alla vigilanza sul rispetto delle norme sull'attività venatoria alla concretizzazione del Piano di contenimento degli ungulati. Insieme ai loro dirigenti, i nuovi agenti hanno incontrato oggi il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo che li ha accolti sottolineando che "la vostra sarà una presenza importante e particolarmente apprezzata sul territorio. Il confronto con la Regione Piemonte per l'integrazione della dotazione organica del nostro ente è stato lungo e complesso - ha ricordato -, ma ora sta dando risultati concreti". All'incontro era presente anche il consigliere delegato all'Ambiente e Tutela della fauna e della flora, Alessandro Sicchiero, che ha detto loro: "sarete le frontwomen e i frontmen della Città metropolitana sul territorio, una presenza particolarmente apprezzata dagli amministratori locali e dai cittadini". La prossima settimana gli agenti seguiranno un corso di informazione e formazione presso il Canc e a gennaio un corso di formazione per agenti delle polizie locali organizzato dalla Regione Piemonte.