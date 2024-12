Tennis: assessore Torino, si parla della città per Coppa Davis

"Per ora non c'è nulla in corso, ma già solo il fatto di parlare di Torino quando si aprono delle nuove opportunità è una bella notizia". A dirlo, a margine della cerimonia per il Premio Ussi Piemontese dell'Anno per il 2024, a proposito della possibilità che la Finals di Coppa Davis sia a Torino nelle edizioni successive al 2025, prevista a Bologna, è stato l'assessore comunale allo sport, Mimmo Carretta. "Viene quasi naturale - ha affermato - perché qui abbiamo potenzialità incredibili e possiamo dare una grande organizzazione". "Ci tengo poi- ha concluso - a ricordare Roland Claverie, l'atleta scomparso tragicamente pochi giorni fa alla maratona che ha portato a Torino oltre 10mila persone".