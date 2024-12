Ex Ilva: convocato domani tavolo a Novi Ligure

E' convocato per domani alle 14 al Palazzo Comunale di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il tavolo Ex Ilva con i sindaci dei territori coinvolti, sindacati e Rsu aziendali. Al tavolo interverranno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente della Regione Piemonte con delega al Lavoro Elena Chiorino. All'incontro saranno presenti anche Maurizio Saitta, direttore generale di Acciaierie d'Italia, e Francesco Zambon, direttore generale Gruppo Ilva.