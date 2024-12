SANITÀ

Ospedali, carissimo ricovero. Al Sud costa il triplo del Nord

A Messina per una giornata di degenza il servizio sanitario spende 1.031 euro contro i 413 di Cuneo, "miglior ospedale d'Italia". Nelle strutture ospedaliere podio per il san Matteo di Pavia, seguito dal san Luigi di Orbassano. Maglia nera il Vanvitelli di Napoli

Un giorno di ricovero in un ospedale del Sud può arrivare a costare quasi tre volte tanto alle casse pubbliche rispetto a quanto si spende in un’analoga struttura del Nord. All’azienda ospedaliera Papardo di Messina il costo medio raggiunge i 1.031 euro, mentre si riduce a 413 euro al Santa Croce e Carle di Cuneo che con questo e altri parametri virtuosi ha ottenuto, nei giorni scorsi, il primato di miglior ospedale d’Italia.

L’ennesima disparità che divide sulla sanità il Paese, spesso per quanto riguarda la qualità e i tempi delle prestazioni, è nuovamente confermata dal rapporto Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che ha messo sotto il microscopio un gran numero di aziende ospedaliere e universitarie del Paese misurandone le performance.

Su 21 ospedali non universitari presi in esame, i primi nove per maggiore spesa calcolata su un giorno di degenza in base a una serie di indicatori non risalgono la Penisola oltre Roma, mentre è il Piemonte ad essere maggiormente rappresentato nella fascia opposta. Al Santi Antonio e Biagio di Alessandria il costo, nel 2023, è stato di 621 euro, mentre si scende al 509 all’ospedale Mauriziano di Torino, preceduto per arrivare con l’azienda ospedaliera di Cuneo in vetta alla classifica del risparmio. In realtà, come viene osservato da studiosi e manager del settore, più che di risparmio bisognerebbe parlare di efficienza.

La spesa giornaliera che emerge dal rapporto di Agenas è, infatti, frutto di molteplici fattori tra i quali l’organizzazione del personale e, non di meno, la cosiddetta saturazione delle apparecchiature così come delle sale operatorie. Per fare un esempio, se un ospedale come quello di Cuneo produce in un anno oltre 600 prestazioni con i suoi acceleratori lineari per la radioterapia e un’altra struttura ospedaliera fa funzionare a ritmo ridotto, magari addirittura della metà, la stessa apparecchiatura ciò va a pesare in maniera importante sulla ripartizione dei costi e quindi sulla spesa misurata su ogni giorno di ricovero. Altro elemento che va a pesare sui costi è rappresentato dai giorni di degenza pre e post intervento che meno sono, pur nell’assoluto rispetto delle esigenze cliniche dei pazienti, meno gravano sui bilanci, ma soprattutto consentono di abbassare i tempi di attesa.

Se già è molto pesante il divario tra le aziende ospedaliere, questo appare ancor più marcato per quanto attiene alle strutture ospedaliere universitarie. In questo caso la cifra record è raggiunta dall’Aou Luigi Vanvitelli di Napoli il cui costo medio per un giorno di degenza è di 1399 euro ben più del triplo di quello del San Matteo di Pavia che si ferma a 400 euro. Un podio quello dell’ospedale lombardo appena sotto il quale è nuovamente una struttura piemontese, ovvero il San Luigi di Orbassano dove il costo giornaliero di degenza si attesta su 425 euro.

Nel caso delle aziende universitarie anche tra chi spende molto si trovano alcuni casi che riguardano il Centro e il Nord. Il Careggi di Firenze, per esempio, spende 690 euro, poco meno l’azienda ospedaliera integrata di Verona (547), mentre verso l’area virtuosa si colloca la Città della Salute di Torino con 511 euro, superata in fatto di risparmio dal San Martino di Genova (499) e da un’altra struttura piemontese legata all’Università del Piemonte Orientale, ovvero il Maggiore della Carità di Novara dove il costo medio è di 496 euro.

Una fotografia con contrasti forti tra Nord e Sud, ma anche tra diverse regioni vicine, dove il pur rilevante dato economico nasconde, nel bene e nel male, una molteplicità di azione virtuose o inefficaci che, appunto, fanno la differenza.