PALAZZO LASCARIS

Il M5s la mette sul Personale e avverte Cirio: "Ostruzionismo a oltranza se non ritira la legge"

Il Consiglio regionale del Piemonte resta una polveriera. Dopo una difficile mediazione, la maggioranza prova a forzare la mano per portare in aula la riforma dell'assessore Vignale. La capogruppo pentastellata Disabato risponde con 100 emendamenti

Ormai è una questione Personale. Il centrodestra in Piemonte prova a forzare la mano durante la Prima Commissione, i Cinquestelle alzano le barricate. L’oggetto del contendere resta la legge dell’assessore Gian Luca Vignale sulla riorganizzazione del personale, appunto, e soprattutto il controverso articolo che prevede l’eliminazione dei cinque anni di dirigenza per salire al rango di direttore. Nella versione originale della riforma i cinque anni venivano tout court eliminati, dopo una lunga mediazione in maggioranza, l’ultima nella giunta politica di ieri voluta da Alberto Cirio per smussare un po’ di angoli, la decisione di ridurli a due. I sindacati sono contrari, il dubbio che sia fatta apposta per favorire qualche dirigente “di area” circola tra i corridoi del grattacielo.

E così, mentre il Pd non andava oltre una formale opposizione, la capogruppo pentastellata ha annunciato di aver depositato cento emendamenti ostruzionistici, che vanno ad aggiungersi ai cento già precedentemente protocollati. Un muro contro il quale il provvedimento torna a scontrarsi e che irrigidisce ulteriormente i rapporti d’aula dove già trovare una composizione all’interno della maggioranza appare impresa ardua. A rischio c’è anche la legge sulla qualità dell’aria che l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati presenterà domani in Consiglio regionale. “Se vogliono lo scontro io sono pronta” tuona Disabato, minacciando una rappresaglia su più fronti che rischia di bloccare l’aula prima delle festività natalizie.