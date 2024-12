Cim4.0, un nuovo partner per l'Ia generativa per le pmi

R-Tree Technologies, azienda italiana specializzata in soluzioni di gestione della conoscenza e intelligenza artificiale, entra, in qualità di activity partner, nel Competence Center Nazionale Cim4.0, che ha sede a Torino. La collaborazione consentirà alle pmi italiane di fruire di prodotti e servizi per finalizzare al meglio il loro processo di trasformazione digitale. R-Tree Technologies mette a disposizione delle piccole e medie aziende una piattaforma di intelligenza artificiale generativa, finalizzata alla gestione e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze. "Siamo molto contenti di accogliere, in qualità di activity partner, R-Tree Technologies, una realtà innovativa del Friuli- Venezia Giulia che, grazie a competenze distintive di altissimo livello nell'ambito dell'Ai generativa, innalza ancora di più il valore dei servizi che eroghiamo alle imprese, accompagnandole verso una maturazione digitale oggi imprescindibile" ha dichiarato Enrico Pisino, ceo di Cim4.0. "L'accordo con CIM4.0 rappresenta il coronamento di un percorso di collaborazione che è in essere da alcuni mesi e che ha già generato i primi progetti operativi di successo" ha evidenziato Mauro Fioretti, CEO di R-Tree Technologies.