Sindaci cuneesi nelle stazioni ferroviarie, "basta disservizi"

In stazione per incontrare i pendolari della linea ferroviaria Torino-Savona, raccogliere le segnalazioni e protestare con la propria presenza contro i disservizi: l'iniziativa, lanciata nei giorni scorsi dal presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dal sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, si è concretizzata questa mattina. Tra le 6.30 e le 8.30, l'orario di maggior affluenza dei pendolari, i sindaci dei comuni attraversati dalla linea hanno risposto all'appello, ciascuno nella propria stazione. Scopo della mobilitazione, avevano annunciato Robaldo e Mottinelli, è "dare un segnale chiaro e preciso di protesta e chiedere interventi tempestivi che portino a risolvere la situazione". Secondo i dati raccolti dal gruppo pendolari Cuneo-Torino, "solo a partire da febbraio i treni della linea hanno già accumulato ritardi per un totale di 29.407 minuti, l'equivalente di quasi venti giorni e mezzo, con 67 cancellazioni e 93 limitazioni". Una petizione online lanciata dagli stessi pendolari su Change.org ha raccolto più di 3.500 firme in una settimana.