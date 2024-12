Nella notte bruciato portone centro sociale anarchico Barocchio

Nella notte è stato dato fuoco al portone del centro sociale anarchico Il Barocchio, al confine tra Torino e Grugliasco. Quattro cassonetti dei rifiuti, che erano stati spostati da un centro terapeutico che si trova nelle vicinanze, sono stati dati alle fiamme davanti all'ingresso, secondo gli investigatori con una bottiglia molotov. Sono stati poi tirati dei sassi ed è stato danneggiato il rosone in vetro dell'edificio e una vettura parcheggiata davanti alla struttura di strada del Barocchio. L'incendio era già spento quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Non risultano feriti. Su quanto accaduto indaga la Digos della polizia di Torino. Il centro sociale, ospitato in una chiesa sconsacrata, è occupato dal 1992. Nel 2005 ci fu un assalto di matrice neofascista al Barocchio: nell'occasione vennero accoltellati due militanti.