Salvini, cambiare giustizia avvelenata da giudici in malafede

"2.589 giorni di inchiesta, nessun interrogatorio, zero rinvii a giudizio. L'ex parlamentare Stefano Esposito si è finalmente svegliato dall'incubo: è stata demolita in modo imbarazzante l'inchiesta della procura di Torino. Nessuno gli restituirà gli anni di vita trascorsi nel tritacarne, è nostro dovere intervenire per cambiare una giustizia avvelenata da alcuni giudici incapaci e in malafede. A Esposito va la nostra totale solidarietà". Lo scrive su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, commentando l'archiviazione dell'inchiesta avviata sette anni fa nei confronti dell'ex senatore del Pd.