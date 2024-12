KERMESSE

Bertinotti chez Meloni ad Atreju. Adesso non Manca più nessuno

Il Subcomandante Fausto ospite dell'annuale kermesse di Fratelli d'Italia. Il rosso e il nero (d'altronde lui è milanista!). Tra gli ospiti d'onore anche il presidente argentino Milei e il numero uno delle relazioni industriali di Stellantis

Il rosso e il nero, per un milanista in fondo non c'è abbinamento migliore. Ci sarà anche Fausto Bertinotti, ex numero uno della Cgil e segretario di Rifondazione comunista ad Atreju, la kermesse annuale di Fratelli d’Italia in programma al Circo Massimo di Roma dall’8 al 15 dicembre. Il parolaio rosso, è atteso all’esordio, nel giorno dell'Immacolata, quando, tra gli altri, si alterneranno sul palco anche lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco e Paolo Bonolis. “Nel massimo spirito di Atreju si confronteranno anime diverse, senza rete” ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’Organizzazione di FdI alla presentazione dell’evento. Per Bertinotti – “uno che quando era a capo del sindacato non ha firmato un contratto” – è il ritorno sulla scena pubblica dopo un lungo periodo di silenzio.

Classe 1940, Bertinotti ha vissuto tutta l’epopea della sinistra radicale, prima nella Cgil, dove fu tra i protagonisti dei 35 giorni di sciopero alla Fiat culminati con la marcia dei quarantamila, che segnò una delle più cocenti sconfitte del sindacato rosso, poi a capo di Rifondazione, nata da una costola del Pci dopo la svolta della Bolognina. No global in cachemire, Bertinotti fu anche il responsabile della caduta del primo governo di centrosinistra della seconda repubblica (annunciò la sfiducia a Romano Prodi ospite al Maurizio Costanzo Show). Fu proprio Bertinotti, il Subcomandante Fausto, a sdoganare l’allora neo premier quando, appena eletta a Palazzo Chigi, venne da lui definita “intelligente e preparata”, mentre nel Pd ancora si strepitava contro il golpe fascista.

“La nostra è una festa di parte ma non di partito, ci confronteremo con tutti, anche con chi ha idee molto diverse dalle nostre. Da sempre Atreju è il luogo del confronto” sono le parole di Donzelli. Tra gli ospiti internazionali spicca il presidente argentino Javier Milei, che ha incontrato recentamente Giorgia Meloni durante una visita istituzionale in Sudamerica, e il premier libanese Najib Mikati. La chiusura, sabato 14 dicembre, vedrà protagonista l’automotive, il settore più martoriato d’Europa (e dall’Europa). Al dibattito parteciperanno il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il responsabile risorse umane e relazioni industriali di Stellantis, Giuseppe Manca. Un tentativo di appeasment nei confronti del colosso italo-francese ora che Carlos Tavares ha gettato la spugna?