LA SACRA RUOTA

Meloni-Elkann: bastone e carota. Urso riapre il borsello per l'auto

Fatto fuori l'odiato Tavares, che si era opposto al "non paper" del Governo sul Green deal, la premier avvia il disgelo con Stellantis. Il ministro assicura l'aumento del fondo automotive. Il rampollo dell'Avvocato predica concordia: "Dobbiamo stare uniti"

Il bastone e la carota. Dopo aver contribuito, per quanto indirettamente, a silurare Carlos Tavares, il Governo riapre canali di dialogo con i vertici di Stellantis e mette sul tavolo risorse a sostegno dell’automotive da inserire nella manovra. E che l’ex Ceo del gruppo fosse un ostacolo insormontabile lo dice senza perifrasi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel rispondere alle interrogazioni in Aula alla Camera. Con la sua fuoriuscita “ci attendiamo l’inizio di una nuova fase di dialogo con l’azienda”, sottolinea il titolare del Mimit, di cui il primo passo dovrebbe essere già il tavolo del 17 dicembre. L’azienda, su “nostra richiesta e come anticipato dal recente colloquio che ho avuto con il presidente John Elkann, presenterà un piano industriale e di sviluppo che restituisca centralità agli stabilimenti italiani, assicurando quindi occupazione e investimenti adeguati”. E se Urso insiste a imputare gran parte della crisi del comparto alle “folli regole del Green Deal”, non sfugge che proprio Tavares espresse a suo tempo forti perplessità sulla posizione italiana, volta a rimettere in discussione le decisioni europee, ufficializzata nel “non paper” presentato da Urso stesso il 28 novembre scorso.

Un tratto poco conciliante, quello dell’ex numero uno di Stellantis, confermato oggi da Doug Ostermann, chief financial officer del gruppo: “Negli ultimi 3-6 mesi ci sono state divergenze crescenti soprattutto su due argomenti: una divergenza su quali dovessero essere le priorità e come portare avanti il business” nell’ultima parte del mandato e “dal mio punto di vista, molte” di queste “sono legate a problemi riguardanti l’attività nel breve termine” e “l’interazione con gli stakeholder chiave come i concessionari, i fornitori, i sindacati e i governi delle regioni dove operiamo e queste sono aree dove dobbiamo ricostruire la fiducia e il management è desideroso di lavorarci. Servirà tempo ma è una questione che vogliamo affrontare”. Tanto per essere ancor più chiaro il Cfo davanti alla selezionata platea della sedicesima edizione dell’Industrials & Autos Week promossa da Goldman Sachs ribadisce: “Non c’erano disaccordi sulle strategie di lungo termine basate sulle piattaforme multienergy”.

Ora con il manager portoghese fuori dalle scatole Urso riprende in mano il borsellino. Nella legge di bilancio “andremo ad aumentare la dotazione del fondo automotive, garantendo almeno quanto previsto se non anche una cifra superiore per il 2025” ha precisato il ministro. Lo strumento di intervento sarebbe non dal lato della domanda ma dell’offerta: si tratta di contratti di sviluppo per sostenere le aziende della componentistica, che da “gennaio potranno contare su 500 milioni di fondi Pnrr”. Tradotto: non più incentivi ai consumatori ma alle aziende della lunga filiera della componentistica, dai motori alle marmitte, dai bulloni alle cinture.

Un disgelo avviato direttamente da Giorgia Meloni che, a differenza del truce vicepremier Matteo Salvini, dopo la telefonata con Elkann ha iniziato a usare parole più accomodanti e rispettose, imponendo il cambio di rotta al suo partito che, non a caso, ha immediatamente provveduto a invitare ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia, il responsabile risorse umane e relazioni industriali di Stellantis, Giuseppe Manca.

La quiete dopo la tempesta? È ancora presto per dirlo. Di certo Elkann ha tutto l’interesse a presentarsi come l’alfiere del dialogo, peraltro tanto affannosamente (e scompostamente) cercato con l’inquilina di Palazzo Chigi. “La nostra industria sta attraversando momenti duri. Insieme, abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle Istituzioni” ha detto visitando la storica sede di Modena della Maserati. “Credo fermamente che in questi frangenti sia necessario rimanere uniti”, quasi a voler rievocare il celebre motto di nonno Gianni: “Ciò che va bene per la Fiat va bene per l’Italia”.