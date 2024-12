Morto Pillitteri, ex sindaco di Milano

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 84 anni, si è spento Paolo Pillitteri, sindaco socialista di Milano dal 1986 al 1992 ed ex cognato di Bettino Craxi. È morto a Milano oggi e ne dà notizia il figlio sui social. "Ahimè - ha scritto il figlio Stefano - devo annunciare a tutti quelli che gli volevano bene, e sono tanti, che mio padre Paolo ha scelto il giorno del suo 84esimo compleanno per salutarci per sempre". Figlio di un maresciallo dei carabinieri siciliano, fu primo cittadino del capoluogo lombardo negli anni della "Milano da bere". Il post si conclude con un riferimento alle vicende giudizie. "Ed è ciò che più conta nel nostro passaggio terreno, anche se poteva essergli risparmiato un decennio di persecuzione giudiziaria - sottolinea Stefano Pillitteri -. Ma ciò che ancora più conta è che resta e resterà nel cuore di tante persone. Ciao papà. E buona vera vita. Se vedum...". Oltre che sindaco di Milano, Pillitteri, ha ricoperto il ruolo di parlamentare ed è stato un esponente di spicco del Partito socialista italiano negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta.