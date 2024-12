POLITICA & GIUSTIZIA

Colace, il pm che colleziona flop. Gasparri: "Va messo alla porta"

L'archiviazione, dopo sette anni tenuto sotto schiaffo, dell'ex senatore Esposito è solo l'ultimo caso di una lunga serie di indagini finite in una bolla di sapone. Dallo smog alla Sanitopoli, dal Salone del Libro a Molinari. Il capogruppo di FI attacca a testa bassa

Inchieste tenute aperte per anni, indagati pescati a strascico, modalità investigative discutibili quando non addirittura in palese violazione della legge. E impianti accusatori che invariabilmente si sgretolano alla prova dei fatti. Le gesta del pm torinese Gianfranco Colace sono ormai diventate un caso nazionale. Dopo la recente conclusione, con l’archiviazione nel merito delle accuse e pesanti rilievi di “irragionevolezza” delle tesi sostenute dagli inquirenti, dell’ex senatore Stefano Esposito, a mettere in evidenza la condotta del magistrato sono stati in tanti.

Mentre si attende l’esito del procedimento disciplinare avviato al Csm, dove Colace deve rispondere del mancato rispetto delle prerogative parlamentari assieme al giudice Lucia Minutella che dispose il rinvio a giudizio di Esposito, a puntare il dito è Maurizio Gasparri, ex ministro, oggi capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. “Leggo il bilancio dell’attività di un magistrato, tale Colace, che opera da anni a Torino. È stato protagonista della vicenda che ha visto vittima l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, che era sotto indagine nel 2017 e che ha visto archiviata la sua posizione dopo ben 2589 giorni. Ma Colace non è stato solo protagonista di questa vicenda, che ha colpito e danneggiato in maniera gravissima e irreparabile Stefano Esposito, si è occupato anche di altre vicende finite nel nulla”.

Il palmares è infatti ormai lungo, visto che Colace ha collezionato una serie di flop: fra le altre inchieste quella sullo smog nel capoluogo piemontese in cui erano indagati Sergio Chiamparino, Piero Fassino e Chiara Appendino. Anche qui tutto è finito in niente. E a marzo è stato assolto, dopo undici anni di processi, Piero Fassino, finito nel mirino del pm per presunte irregolarità nella gestione del Salone del libro. E che dire della maxi inchiesta sulla Sanitopoli piemontese, con 25 indagati tra medici e dirigenti accusati di aver messo in piedi una cupola per truccare le gare di assunzioni? Archiviata dopo sei anni tenuti a bagnomaria.

“Tre ex sindaci – prosegue Gasparri – sono stati indagati a Torino per inquinamento ambientale, ma sono stati prosciolti dopo quattro anni. Sono state mosse ad un ex sindaco ed ex assessore alla cultura accuse di irregolarità riguardanti la gestione del Salone del libro, anche queste finite nel nulla dopo cinque anni. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, è stato ingiustamente accusato di falso elettorale ed è stato prosciolto, con formula piena, nel novembre del 2023. Nel bilancio di Colace, da quanto leggiamo, si aggiungono anche fallite accuse di associazione mafiosa e di corruzione a un noto imprenditore torinese, con un’accusa nata nel 2017 ed archiviata soltanto sette anni dopo”.

Una situazione che per l’esponente forzista non può passare in cavalleria. “Che cosa deve fare altro questo Colace per essere messo alla porta? Poi la magistratura pretende di essere rispettata in un Paese in cui assistiamo a episodi di questa natura? Che fa il Csm? Che dice il presidente del Csm che sarebbe il Presidente della Repubblica? Che fanno a Via Arenula i tanti magistrati che occupano quel Ministero dove montano e smontano leggi e da dove pretenderebbero di dettare le regole di comportamento al Parlamento e al Governo? Colace è il simbolo della situazione della magistratura italiana. Se non cambia questa Istituzione, la Repubblica non si risolleva”.