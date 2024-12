Coldiretti Torino, Loffreda eletto nuovo direttore

Cambio ai vertici di Coldiretti Torino. Il direttore Andrea Repossini lascia l'incarico per andare a dirigere Coldiretti Brescia. Al suo posto subentra Carlo Loffreda, attuale direttore della Federazione provinciale di Bergamo. La decisione è stata votata questa mattina dal Consiglio direttivo di Coldiretti Torino. "Affronto con entusiasmo e senso di responsabilità la direzione alla Coldiretti di Torino - afferma Carlo Loffreda -. Ho già avuto modo di vedere che l'agricoltura torinese è una realtà di primo piano con aziende all'avanguardia e prodotti di eccellenza. Il mio impegno sarà quello di lavorare con tutta la struttura per far crescere ulteriormente il settore e renderlo sempre più protagonista nel tessuto economico locale e nella società. "Sono stati 5 anni davvero intensi - commenta Andrea Repossini - Come Federazione di Torino abbiamo dovuto affrontare sfide importanti a partire dalla comunicazione nei territori delle battaglie messe in campo da Coldiretti e l'intensificazione del rapporto con i soci. In più occasioni abbiamo chiamato gli agricoltori a scendere in piazza per difendere l'agricoltura e l'ambiente". "Siamo sicuri che il nuovo direttore saprà essere vicino alle esigenze degli agricoltori alla guida della struttura interna di una federazione come quella torinese che ha una presenza capillare degli uffici di Zona, offre servizi completi ai soci ma soprattutto è in stretti rapporti con tutte le amministrazioni locali. Tante sono le battaglie che ci attendono", ha commentato il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici.