SPORT & POLITICA

Il triangolo della racchetta: Finals e Davis tra Milano, Bologna e Torino

Il sindaco Sala è "a disposizione" ma precisa che "non ci saranno atteggiamenti ostili verso altre città", il collega Lo Russo non vuole mollare l'evento targato Nitto. L'insalatiera dovrebbe finire in Emilia almeno per il prossimo anno. Binaghi: "Soluzioni equilibrate"

“Troveremo una soluzione equilibrata”. Mentre prosegue il derby tra Torino e Milano sulle Atp Finals il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha già acquisito anche le finali di Coppa Davis per i prossimi tre anni e potrebbe non essere finita qui: “Siamo in una fase di grandi acquisizioni. Magari continuerà, magari arriverà ancora qualcos’altro” ha detto il numero uno della Fitp a margine della cerimonia di inizio del Trophies Tour 2025 della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, a Palazzo Marino. Nel prossimo anno la Davis potrebbe essere a Bologna, fino al 2027 le Finals resteranno a Torino. Questi sono i punti di partenza, cosa succederà dopo è impossibile prevederlo e le dichiarazioni dei diretti interessati offrono gli stessi spunti dei fondi di caffè. Quel che si sa per certo è che Binaghi è attratto da una piazza come Milano, le grandi aziende internazionali, il glamour; Torino per contro ha appena aumentato il suo contributo da 1,5 a 2,3 milioni blindando la kermesse almeno per i prossimi tre anni. C’è chi ipotizza uno scambio tra Finals e Davis, se l’insalatiera dovesse rimanere in Italia anche dopo il 2027, ma lo stesso Binaghi non esclude la possibilità di attrarre altri grandi eventi internazionali. Ci sarebbe Wimbledon (si scherza!).

Sulla Davis Binaghi ammette che, rispetto alle Finals, dove l’ultima parola spetta all’Atp di Andrea Gaudenzi, “abbiamo più margine di decisione”. E ancora: “Io credo che ci sia il modo per essere riconoscenti verso chi ci ha aiutato a lanciare le Atp Finals in Italia e per far crescere il tennis sfruttando anche opportunità come quelle che Milano offre meglio di qualunque altra città d’Italia”. Sulla possibilità di una staffetta delle Atp Finals tra Torino e Milano, il presidente della Fitp ha risposto che “in questo momento io non escludo niente. Anche sulla Coppa Davis sono venute ieri fuori le ipotesi più fantasiose, ma io in questo momento sto facendo gli acquisti. La discriminante, soprattutto per la Coppa Davis, è un palazzetto che abbia almeno 8mila spettatori. In Italia mi sembra che ce ne sono 7-8 e da quelle città bisogna necessariamente partire”. Intanto il sindaco di Milano Beppe Sala getta acqua sul fuoco: “Non sarà mai una lite o non potrà mai esserci un atteggiamento ostile rispetto alle altre città. Milano può essere a disposizione per qualunque cosa al servizio del Paese”. Ogni altra discussione “è veramente prematura”.