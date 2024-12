RISIKO BANCARIO

Anima mia, Unicredit è casa tua. Orcel prepara il rilancio su Bpm

L'ad non ha fretta ma agli analisti annuncia di essere pronto a ritoccare l'offerta dell'Ops. E forse oltre alla carta a metterci pure qualche soldo. Intanto il 20 sarà a Parigi dal capo di Credit Agricol. Il boccone prelibato è la Sgr. Commerz nel freezer

Andrea Orcel non ha fretta. Unicredit ha tempo fino a marzo, ossia fino all’assemblea straordinaria di aprile chiamata ad approvare l’aumento di capitale al servizio dell’offerta, per valutare l’opportunità di migliorare le condizioni dell’Ops su Banco Bpm. Il banchiere romano che lo scorso 25 novembre ha sorpreso il mercato annunciando un’offerta di scambio volontaria in azioni sull’istituto di Piazza Meda da 10,1 miliardi sa che dovrà giocare al rialzo. La sua offerta ha ingessato la rivale con la passivity rule e lui avrà tempo fino alla fine dell’Ops, in primavera, per valutare l’opportunità di un ritocco. Il prezzo potrebbe essere rivisto subito in fase di deposito o, come assai probabile, più avanti.

Nel corso di una videocall con gli investitori organizzata ieri da Bank of America l’ad ha puntualizzato che l’Ops annunciata 10 giorni fa ha comunque un premio del 15-20% sui corsi di Borsa di Bpm precedenti l’Opa su Anima e dei rumors sul consolidamento. Come riferiscono Radiocor e Reuters, elemento cruciale è il ritorno sull’investimento, che dovrà essere sopra il 15% e per valutare un eventuale rilancio bisognerà esaminare i risultati di fine anno di Banco Bpm, nonché l’esito dell’Opa su Anima. “Se sarà possibile fare meglio lo valuteremo”: parole che aprono di fatto a un rilancio ma solo dopo i numeri 2024 dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna, ossia tra circa tre mesi, a febbraio. La partita ruota molto attorno ad Anima, il vero oggetto del contendere che ha spinto Orcel a dare l’assalto del Banco (che già detiene oltre il 22% di Anima). Chiaro il proposito di mettere le mani sulla fabbrica prodotto tricolore, coprendo la falla apertasi nel 2017 con la cessione di Pioneer ad Amundi per 3,55 miliardi.

Ritocco all’insù, ma di quanto? Almeno a doppia cifra, quindi nell’ordine del 10-20%. Un precedente da cui attingere spunto in Italia è quello di Intesa Sanpaolo che nel 2020 alzò del 13% il premio per mettere le mani su Ubi Banca. Intermonte ha ipotizzato un rilancio in contanti da 3,7 miliardi, con il passaggio quindi da Ops a Opas. Una mossa che Unicredit si può permettere a maggior ragione se l’operazione Commerz va in freezer per un bel po’. Gli analisti non escludono però contromosse da arte di Piazza Meda, a partire da una fusione amichevole con Banca Mps, tra i titoli più caldi nell’ultima settimana anche alla luce dei movimenti di Caltagirone che si è portato oltre il 5%. In settimana anche Deutsche Bank aveva sottolineato come l’ipotesi di un rilancio è molto concreta affermando come le ultime operazioni di M&A in Italia hanno visto premi iniziali medi del 20% per poi arrivare al 40% con i rilanci.

In attesa di capire come e se il governo reagirà – la compagine è spaccata e a ventilare il “golden power” è solo più una parte della Lega – Orcel tesse la sua tela guardando a Parigi, sede del Credit Agricole, primo azionista del Banco con il 9,2% del capitale, ma anche distributore, attraverso la rete di Unicredit, dei prodotti della società di gestione del risparmio Amundi, controllata dalla Banque Verte. Orcel incontrerà il prossimo 20 dicembre il ceo dei francesi, Philippe Brassac, riferisce Bloomberg. E tra le armi di cui dispone c’è la partnership decennale con Amundi, in scadenza nel 2027. I francesi da un lato sono potenziali concorrenti di Orcel per la conquista di Banco Bpm, anche se appare difficile ipotizzare un placet del governo Meloni a un’avanzata straniera su una delle maggiori banche del Paese. Dall’altro l’Agricole potrebbe inserirsi nell’operazione assicurandosi ad esempio gli sportelli bancari che l’Antistrust potrebbe chiedere di cedere (circa 200). E nell’intesa potrebbe entrare anche il credito al consumo di Agos Ducato, al 60% di Agricole e al 40% di Banco Bpm.

È probabile che l’offerta iniziale di Unicredit, con quel premio impercettibile dello 0,5%, sia stata volutamente poco attraente solo per marcare il territorio e posizionarsi su un bersaglio da tempo nel mirino, stoppando sul nascere il terzo polo a cui Castagna stava lavorando con il benestare del governo Meloni. Adesso l’apertura del dialogo a cui aspira Orcel rappresenta lo scoglio più difficile, sia con Piazza Meda, ma anche con il governo che, dopo aver fatto capire apertamente per bocca del ministro Giancarlo Giorgetti che le modalità di azione di Unicredit non sono piaciute, ha abbassato le ostilità con la posizione più “agnostica” di Fratelli d’Italia e il sostanziale via libera espresso da Antonio Tajani.

Tempi ancora più lunghi per l’operazione Commerzbank. Orcel prevede di dover attendere un buon anno, addirittura al 2026 inoltrato, dopo l’insediamento del prossimo governo a Berlino prima di poter chiudere il dossier tedesco.