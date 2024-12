COLLOQUIO

"La Corte dei Conti non è il Babau della Pa"

Parla la nuova procuratrice del Piemonte: "Serve maggiore collaborazione tra istituzioni. La paura della firma si fronteggia con la conoscenza". Al momento ci sono oltre 4mila fascicoli aperti. Tra il 2021 e il 2023 sentenze di condanna per 218 milioni

Sono 4.359 i fascicoli aperti in questo momento dalla Procura della Corte dei Conti; nel 2023 gli inviti a dedurre sono stati 80, con 253 invitati. Gli importi delle richieste risarcitorie sfioravano i 100 milioni di euro, quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente. Un lavoro che la nuova procuratrice generale Fernanda Fraioli considera “prezioso” e da cui partirà ora che ha preso possesso del suo ufficio al quarto piano di quella che fino all’anno scorso era la sede della Regione Piemonte. “La collaborazione fra istituzioni è fondamentale e per attuarle serve conoscere le nostre funzioni, ciò che possiamo fare per l’amministratore pubblico e la collettività” spiega Fraioli allo Spiffero.

Classe 1960 di Roccasecca, in provincia di Frosinone, Fraioli ha cominciato la carriera a Genova e in Val d’Aosta. Mentre avanzava nelle gerarchie ha svariato tra ruolo giudicante, inquirente e di controllo. Dopo 18 anni da Vice Procuratore Generale presso la Procura umbra è tornata a Roma per diventare giudice d’appello in una delle tre sedi giurisdizionali centrali. Da tre anni ha aggiunto al suo curriculum un ruolo delicato, quello di magistrato istruttore nella Sezione dei Contratti Secretati del Ministero della Difesa.

Nel triennio 2021-2023 la Procura piemontese della Corte dei conti ha depositato citazioni per 280,91 milioni e ottenuto sentenze di condanna per 218,43 milioni, con il 78 percento di accoglimento, calcolato sul volume degli importi richiesti. In numero assoluto nel 2021 le sentenze di assoluzione sono state 27 e quelle di condanna 62; nel 2022, rispettivamente 23 e 64, nel 2023, infine, 21 e 65. Con questi dati si comprende la cosiddetta “paura della firma” da parte di molti funzionari e dirigenti pubblici. “Ma noi non siamo l’angelo sterminatore” mette le mani avanti la nuova procuratrice. Al contrario, “dico che se non conosci qualcuno o qualcosa allora non riesci a gestirlo, più aumenta la conoscenza reciproca più si riducono i conflitti”. Di qui la richiesta di fidarsi della Corte dei Conti, prima attraverso la sezione di Controllo, che accompagna le amministrazioni pubbliche, poi nella Procura, segnalando potenziali danni erariali.

Non solo il settore pubblico può finire sotto la lente della magistratura contabile, anche il privato laddove usufruisca di denaro pubblico. In termini giuridici “siamo passati dalla pubblicità del soggetto alla pubblicità dell’oggetto” spiega la procuratrice. Ed è proprio questo il caso di alcune imprese nel mirino di piazza Castello per contributi elargiti da Finpiemonte, la finanziaria della Regione, nell’epoca Covid.

“Noi siamo la voce di chi non ha voce – prosegue Fernanda Fraioli –. Il nostro è un lavoro per la collettività perché ogni nostro intervento ha un riflesso sull’intera società”. Per dirla in soldoni “la denuncia di un negoziante vittima di rapina potrà portare alla condanna del rapinatore e quindi alla soddisfazione del negoziante, un esposto per presunto danno erariale può portare la collettività a rimpossessarsi di denaro pubblico utilizzato indebitamente”.