URNE VIRTUALI

Vota e rivota, il M5s cresce un po'. Centrosinistra riduce la distanza

La Supermedia della settimana registra un leggero calo di FdI, Lega e FI, ma la coalizione è ancora assestata al 48%. L'effetto regionali, con la vittoria in Emilia e Umbria, premia il Pd a scapito degli alleati. Conte sale in attesa della votazione bis chiesta da Grillo

L’onda lunga delle regionali trascina anche questa settimana il centrosinistra che, con la vittoria conseguita in Emilia-Romagna e Umbria, vede crescere i propri consensi nei sondaggi. Secondo l’odierna Supermedia Youtrend, che include rilevazioni effettuale dal 21 novembre al 4 dicembre, il Pd si conferma sopra il 23% e i partiti del centrodestra perdono leggermente terreno, anche se la coalizione resta su valori molto alti, appena sotto il 48%. Si avvertono pure segnali positivi per M5s, probabile effetto dell’esposizione mediatica data dalla Costituente. L’assemblea dello scorso weekend voluta dal leader Giuseppe Conte, che ha abolito il ruolo di garante di Beppe Grillo (che ha richiesto la votazione, ora in corso fino alle 22 dell’8 dicembre) ha fatto crescere leggermente il Movimento (+0,2%) che ora si attesterebbe all’11,6%. La crescita dei partiti di Elly Schlein e Conte sembra però a scapito degli alleati, effettivi o potenziali, come Avs (-0,2%) e Azione (2,4%, -0,3%).

I tre partiti della coalizione di governo registrano una lieve flessione, a partire da Fratelli d’Italia che si posiziona poco sotto il 29% (al 28,9%, -0,2%). Cala di poco (-0,1%) anche Forza Italia ora al 9,1% che resta però sopra la Lega all’8,7% (-0,2%). L’unico partito a salire un poco, dello 0,3%, è Noi Moderati (1,2%), fresco di nuovo simbolo presentato da Maurizio Lupi. Stabile +Europa al 2%, poco sopra si posiziona Italia viva al 2,3% (+0,1%).

Supermedia liste

FdI 28,9 (-0,2)

Pd 23,2 (+0,4)

M5s 11,6 (+0,2)

Forza Italia 9,1 (-0,1)

Lega 8,7 (-0,2)

Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)

Azione 2,4 (-0,3)

Italia Viva 2,3 (+0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,2 (+0,3)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 47,9 (-0,3)

Centrosinistra 31,4 (+0,2)

M5s 11,6 (+0,2)

Terzo Polo 4,7 (-0,3)

Altri 4,4 (+0,2)

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 21 novembre al 4 dicembre, è stata effettuata il giorno 5 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione: 29 novembre), Eumetra (28 novembre), Euromedia (26 novembre), Ipsos (30 novembre), Noto (3 dicembre), Swg (25 novembre e 2 dicembre) e Tecnè (23 e 30 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it