Poltrone, strade & binari

Dicono che… anche nella partita sulle imminenti nomine nel gruppo Ferrovie dello Stato sia in corso un duro braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e Lega. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, avrebbe manifestato più di una perplessità sulla serie di nomi presentata dall’alleato, soprattutto quelli in cui è marcata la sponsorizzazione del “cognato” di Matteo Salvini, Denis Verdini. Tra le posizioni in ballo ci sarebbe non solo quella dell’ex ad di Anas Massimo Simonini che dopo essere stato liquidato dalla società delle strade a seguito delle vicende giudiziarie, attende una “riabilitazione”, ma soprattutto la promozione di Dario Lo Bosco. L’attuale presidente di Rfi, insediato appena un anno e mezzo fa e unico manager pubblico presente a Palermo alla manifestazione in solidarietà di Salvini, starebbe puntando al vertice di Italferr, società di servizi d'ingegneria che si occupa di progettazione, direzione e supervisione lavori, realizzazione delle gare d’appalto e attività di project management per grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo Fs. E grazie al solido rapporto con la famiglia Verdini e alla sua rete di amicizie (dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani a Massimo D’Alema) ritiene di avere ottime chance, come racconta a chiunque lo interpelli. Per Anas si parla del leghista Claudio Gemme, già presidente con scarsi risultati nel passato, e di Ugo Dibennardo, noto per aver tessuto relazioni con tutti i partiti, dalla sinistra al centrodestra: legato a Maurizio Lupi ma con molti appigli nel Pd tramite Nicola Zingaretti. Aldo Isi, attuale ad di Anas, seppur considerato molto vicino al Nazareno, potrebbe trovarsi a guidare Rfi, a condizione di non interferire sulla struttura creata dall’attuale ad Gianpiero Strisciuglio per prossimo anno e mezzo di mandato. Quest’ultimo, con ottime entrature nel Pd pugliese e nuovi amici nella fiamma magica, è dato in partenza alla volta di Trenitalia.