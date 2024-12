Bloccati a Teheran senza visto 34 studenti del PoliTo

Sono regolarmente iscritti al Politecnico ma non riescono ad arrivare a Torino e la causa sarebbe l'ambasciata italiana a Teheran. È il caso di 34 studenti iraniani che da più di cento giorni attendono un appuntamento per dare il via alle pratiche necessarie per avere il visto, lasciare il Paese e trasferirsi in Europa. Lo riportano i quotidiani Corriere della sera e la Stampa, riferendo di una piccola delegazione di studenti, che ieri mattina si è riunita in presidio sotto il rettorato. "140 giorni di attesa per un appuntamento per ottenere il visto" è la scritta sui numerosi volantini esposti. "Nei mesi scorsi - racconta Alisina Karimi, rappresentante degli studenti, nato e cresciuto a Teheran - l'ambasciatore italiano ha delegato una parte del suo lavoro a un'azienda esterna che si occupa dei servizi consolari. Purtroppo non hanno dato gli appuntamenti per avere il visto nei tempi giusti. Ci sono molte persone che hanno provato a prenotare mesi fa ma non ce l'hanno fatta. Si tratta di miei concittadini che hanno perso l'ammissione a diverse università italiane o che rischiano di perderla come sta accadendo al Politecnico. Si tratta, purtroppo, di un problema che esiste da tempo, l'ho affrontato anche io prima di arrivare a Torino quasi quattro anni fa".