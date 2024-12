Commissione stabilità finanziaria enti locali, sì a 37 delibere

Si è riunita al Ministero dell'Interno, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per gli aspetti relativi sia al personale che ai profili finanziari. "La Commissione - é detto in un comunicato - ha valutato complessivamente, per quanto riguarda le assunzioni e le rideterminazioni delle dotazioni organiche, 37 delibere presentate da due Amministrazioni provinciali e trenta Comuni, approvando otto rideterminazioni di dotazioni organiche, 169 assunzioni a tempo indeterminato, fra cui 26 stabilizzazioni, e 19 a tempo determinato. In particolare, sono state esaminate, con esito favorevole, le istanze presentate dalle Province di Alessandria e Vibo Valentia e dai Comuni di Lecce, Casamicciola Terme (Napoli), Genazzano (Roma), Pietradefusi (Avellino), Rende (Cosenza) e Valtopina (Perugia)". "Per quanto riguarda i profili attinenti alla finanza locale - riferisce ancora la nota - la Commissione ha esaminato due piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i Comuni di Arzano (Napoli) e Lettere (Napoli), tre ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i Comuni di Buscemi (Trapani), Pizzone (Isernia) e Rosolini (Siracusa) e, infine, quattro piani di estinzione per i Comuni di Badolato (Catanzaro), Dinami (Vibo Valentia), Massarosa (Lucca) e Porto Empedocle (Agrigento).