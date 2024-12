POLTRONE & SOFÀ

Case popolari, FdI rischia lo sfratto

Una norma nazionale potrebbe impedire a Pedrini (fedelissimo dell'assessore Marrone) di essere nominato al vertice dell'Atc di Torino. Fermento in Regione Piemonte. Il segretario Comba prova a mediare tra le correnti del suo partito e gli alleati

Tra chi alza la posta e chi tira la corda, qualcuno già convinto di stare sul trono potrebbe trovarsi senza cadrega. La presidenza dell’Atc di Torino, da tempo opzionata per Maurizio Pedrini, fedelissimo dell’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, potrebbe saltare non tanto per le liti tra gli alleati, ma per un intoppo normativo di non poco conto.

Pedrini, infatti, negli ultimi cinque anni, oltre ad aver avuto un posto nello staff dell’assessore Marrone è anche stato presidente e amministratore delegato Casa Atc Servizi, società in house che ha come socio unico proprio l’Atc del Piemonte Centrale, finanziata e vigilata dalla Regione. Un incarico che, come spiegano i bene informati, lo mette ora in una posizione che definire scomoda è un eufemismo. Il Decreto Legislativo 39/2019 parla chiaro: chi ha ricoperto incarichi in enti di diritto privato finanziati dalla pubblica amministrazione nell’anno precedente non può assumere ruoli apicali in enti pubblici. Chi potrebbe rientrare a pieno titolo nella descrizione è proprio Pedrini, che negli ultimi cinque anni ha guidato la società controllata dall’Atc torinese.

Il dettaglio (trascurato?) finora non ha fatto desistere i meloniani dal puntare sulla sua nomina, anzi. La strategia sembra essere quella del “vediamo se ce la fanno a fermarci”. Il fatto è che qui non si tratta solo di una battaglia politica interna al centrodestra piemontese, ma di una potenziale bomba giuridica pronta a esplodere. Perché se qualcuno decidesse di sollevare la questione davanti all’Anac, la partita potrebbe finire prima ancora di cominciare. Pedrini e i suoi Fratelli rischierebbero di trovarsi a gestire non tanto le case popolari, quanto piuttosto un imbarazzante contenzioso.

E non sarebbe la prima volta che una nomina di questo tipo si trasforma in un boomerang. Basta dare un’occhiata alla giurisprudenza per capire che la natura giuridica delle società in house è un ginepraio da cui uscire indenni è impresa titanica. Pubbliche o private? Cassazione e Consiglio di Stato si litigano da anni la risposta. Nel frattempo, gli alleati del centrodestra non stanno a guardare e hanno colto la palla al balzo per chiedere ai meloniani il passo indietro di Pedrini. E chissà che non sia per questo che nell’ultimo incontro del tavolo romano, il numero uno di FdI in Piemonte, Fabrizio Comba, che tanto si sta prodigando per mediare tra tutte le correnti del partito, ha chiesto di rinunciare a una presidenza di Atc per ottenere dei posti nelle posizioni di rincalzo. Lega e Forza Italia, senza curarsi di Pedrini, hanno già messo le mani avanti chiedendo un passo indietro ai meloniani pur di chiudere la partita senza ulteriori intoppi.